Diferentes y parecidos

El patrón de la dinámica política parece cumplirse al pie de la letra. No se da solo en la Argentina. Pero acá se verificaría con mucha más intensidad. La máxima dice que los años en los que no hay elecciones son propicios para alcanzar acuerdos entre el Gobierno y los opositores, sobre todo los que administran algún estado subnacional. Apoyo a leyes y proyectos nacionales a cambio de aportes (de distinta índole y transparencia) para facilitar la gestión provincial y municipal. Esos años, por el contrario, son propensos para las disputas hacia adentro de las distintas fuerzas políticas.

Este 2026 no está siendo la excepción. Y repite, con sus propios matices, una singularidad inaugurada por el artefacto albertista-cristinista, que condujo al país a un desastre. La particularidad viene ahora reforzada por las excepcionales características estructurales y las peculiares personalidades del experimento libertario. Sin la crisis de liderazgo del gobierno anterior y con mejores resultados, el mileísmo infantojuvenil se pelea como el perokirchnerismo senil. Y apunta a superarlo. Dicen que las disfuncionalidades de las organizaciones suelen reflejar conductas de sus líderes. Y que los parecidos entre antagonistas suelen ser más fuertes que las diferencias. A verificar.