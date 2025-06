¿Dónde estás, amigo mío?

El tango, esa nostalgia que se baila, nunca dejó de preguntar adónde se fueron los amigos del pasado. Pero tecnología mata melancolía tanguera: en algunas aplicaciones, como WhatsApp, podemos conocer la geolocalización de nuestros amigos o de nuestra pareja por 15 minutos, una hora… o el día entero. Instagram se agrega a esta práctica de control con su “mapa de amigos”.

Pero ¿es amistad o es vigilancia? “Cuando me aburro busco dónde está cada uno de mis amigos y me imagino qué estará haciendo. Es muy divertido ver cómo se mueven. Me he llegado a obsesionar por tener ahí a todos mis amigos, como si fueran coleccionables”, explica uno de estos adictos al GPS.

Pese a estos dispositivos, hay parejas que deciden confiar y no monitorear dónde está su amor el resto del día. Y amigos que eligen no saber qué hacen, en este momento, sus seres queridos. Reafirmemos el derecho de ser (aún) un misterio para las personas que nos aman. ¿Por qué tendríamos que ser hallables durante todo el día?ß

Algo más...

La psicóloga española Natalia Franco agrega otra nota: “La ubicación nos provoca una necesidad más que hay que ir revisando cada tanto. Las aplicaciones tienden a centralizar muchas funciones y así consiguen atraparnos cada vez más tiempo”. Controladores controlados.ß