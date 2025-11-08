LA NACION

El año de la palabra muda

LA NACIONMariano Donadío

La gente del sitio web Dictionary.com ya tiene elegida a su palabra del 2025. Lo curioso es que, esta vez, la palabra del año no es una palabra. De trata de 67 (pronúnciese “seis siete”) y está siendo utilizada en TikTok para decir… nadie sabe bien qué.

67, nuestra no palabra, parece surgir de una canción llamada “Doot Doot (6 7)”. O del grito de un niño durante un partido de básquet, reproducido hasta el hartazgo por TikTok, ese emporio de la ausencia de sentido.

¿Traducciones aproximadas? “Nada”, “más o menos”, “esto y lo otro” o “no sabría qué decir”. Se pronuncia moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo. Decir 67 es intentar el grado cero de lo decible.

Lo gritan a coro los adolescentes. Dictionary.com alega en su defensa que fue el término más buscado de los últimos meses. Pero qué mal habla de este asunto el hecho de que para ellos la palabra más representativa del año sea la expresión quejosa de un adolescente díscolo, dispuesto a no decir algo.

- ¿Cómo te fue en el examen?

- 67.

Cada año, este diccionario online elige una palabra como algo que “refleja las tendencias sociales y los eventos globales que lo definieron”. Quienes lo hacen confiesan, asimismo, que todavía están tratando de averiguar cuál es su significado. Señores del diccionario, por favor, dejad de haceros los pendeviejos.

Por Mariano Donadío
