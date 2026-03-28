El caso de la viuda compungida

Kouri Richins, una treintañera de Utah, escribió “¿Estás conmigo?” (Are you with me?) para consolar a los niños por la muerte de sus padres. El libro estaba dedicado al fallecido Eric Richins, “mi increíble esposo y un maravilloso padre”.

Lo curioso es que dos meses después de la publicación del libro -ilustrado con dibujos en los que su esposo lleva alitas de ángel- Kouri fue hallada culpable por la muerte de Eric, después de envenenarlo con una sobredosis de fentanilo en un trago de vodka. “Escribimos este libro y esperamos que brinde algo de consuelo no solo a nuestra familia, obviamente, sino a otras familias que están pasando por lo mismo”, declaró la viuda en aquellos días.

En este caso, ¿conviene separar a la autora de la obra? No dejemos de recordar que todo escritor es, sobre todo, un falsario. Quizás estemos demasiado acostumbrados a identificar la escritura con la sinceridad. Pero si yo escribo acerca el amor no soy una persona amorosa; soy una persona que sabe escribir acerca del amor.

Y además:

Fue fácil probar el asesinato: el cuerpo apareció con una dosis cinco veces mortal de veneno. Kouri Richins suscribió una póliza de seguros sin decirle a su marido. “Quería dejar a Eric Richins, pero no quería dejar su dinero”, declaró el fiscal de la causa.