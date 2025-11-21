El ciclón Milei no está dejando nada en pie

Con el Presi que supimos darnos, primero fue la revolución, en la economía y en las formas; después, enseguida, involución, confusión, resbalón, atracón de errores, que derivaría en explosión financiera; siguió la resurrección (Trump: “Javier, levántate y anda “), y, ahora, la liberación: no le importa nada. Opositores, periodistas, ñoños, jueces, ¡Fondo Monetario!, game over. Ya ganamos, piensa; en cualquier momento seremos primera minoría en las dos cámaras, el Tesoro de Estados Unidos nos hace el aguante, no compito con nadie… Se viene el último episodio: la reelección. Borombombom, borombombom, para la casta, fumigación.

Con ese semblante ha encarado los dos últimos años del mandato. Sin ataduras. El tiempo de los buenos modales terminó en las urnas. Javi ha recuperado al Javi pendenciero, irónico, superado. Star. Divino. ¿Lo digo yo o lo decís vos, Pelu? ¡Vamos por todo!

Insisto con algo que escribí el sábado pasado, porque siempre hay dos o tres personas que no se enteran: nada muestra mejor de qué va hoy la cosa que el tonito con que les habla a los del FMI. “Che, mandriles, se están poniendo densos con lo de las reservas”. En cualquier momento les tira: “Yo no hablo con los payasos, sino con el dueño del circo”. OK, se entiende directamente con Donald. ¿Será Donald el que lo manda a hacerle bullying a Georgieva? Toda una vida rendidos a sus pies, y ahora cuando viene una misión a Buenos Aires la atiende el portero del Ministerio de Economía.

Más o menos el mismo lenguaje usó el miércoles para pedirles a los empresarios una “participación activa” (que se la jueguen, que embarren los zapatos) y al advertirles: “Abróchense los cinturones”. Abróchense los cinturones, porque se vienen la reforma laboral e impositiva, deuda histórica: más cantadas que la Zamba de mi esperanza y con menos avances que las rutas de la desarrolladora Kirchner-Báez. Si el León logra hacerlo, Nobel, monumento en la Plaza de Mayo e inclusión en el santoral. Ajústense: se vienen también nuevas oleadas de productos chinos, de los que me he vuelto un adicto. A veces compro por Temu, a veces por Shein, y me paro en la puerta de casa a esperar que me lleguen desde escarbadientes y sillas, hasta almohadas, ojotas y lamparitas. Cuidado el ridículo que las llame baratijas: se las verá conmigo. También les compro a los gringos, un poco por precio, otro poco para lookear marcas y en gratitud por habernos rescatado cuando los sueños habían devenido en pesadilla. No es que le doy la espalda a la industria nacional. Economía circular, gente: nos importan todas las industrias nacionales.

Javi se ha puesto tan ancho que no cabe en sí mismo. Plenamente justificado. Repasemos títulos publicados esta semana, apenas intervenidos por mí: “Escala la violencia en el conurbano del inútil de Kicillof”; “Restringen las visitas a Cristina en su prisión-bunker-unidad básica”; “Otro escándalo en el fútbol: la AFA peronista de Tapia corona un campeón de una copa que no existía”; “Massa recalibra estrategias: no descarta hacerse libertario”. Como esos, muchos más, todos los días. Apenas encontré uno que escapa a la tendencia: “$LIBRA: un emisario del Gobierno negocia con los damnificados”. Ahí no intervine, lo juro. Karina, cerebro de la operación, mandó a un boga amigo a ofrecerles guita a los inversores estafados por la criptomoneda promovida por el Presi. Perfecto: si perdieron mucha plata, corresponde compensarlos con plata y que retiren la acusación penal contra los Milei. ¿De dónde saldrán los millones de dólares para calmar a las fieras? Kari se puso al hombro la recaudación: está pensando en kermeses, colectas en mitines libertarios, venta de ropa usada por ella o por él… La consigna, obvio, es no recurrir a las arcas del Estado. No tiene que ver con el equilibrio fiscal ni con pruritos éticos. Hoy nos financia Trump, y la generosidad de Trump tiene sus límites. Rompe paga, Javi.

El otro que las va a pagar, dólar sobre dólar, reja por reja, es Spagnuolo. Cada día vamos conociendo más detalles del desparramo de coimas nada menos que con los remedios de discapacitados. Cifras siderales, montañas de billetes en una trama de corrupción que desfilaba ante los ojos de un funcionario al que el Presi honraba con su amistad y su confianza, al punto de convertirlo en su abogado personal. Pagará por eso, por pasarse meses sin negar los audios del escándalo y por salir ahora con la gansada de que no es su voz sino inteligencia artificial. Y especialmente deberá ser castigado por haber dicho que a la hora de robar los Milei “son peores que los Kirchner”. Los Milei no se lo perdonarán jamás. Los Kirchner tampoco.

Buenos Aires acaba de ser considerada “la ciudad más atractiva del mundo” en un ranking global de destinos turísticos. ¿Recién la descubren? No. Recién se ha convertido en destino para viajeros de todo el planeta que vienen a conocer al hombre que primero fue televisión, después sorpresón, león y, hoy, ciclón. Por donde pasa, arrasa.