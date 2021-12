El Consejo de la Magistratura y las tres razones del fracaso

Dicen que el truco de la inteligencia jur铆dica para custodiar su lugar en el sistema de conocimiento es complejizando la realidad mediante cierto vocabulario que utiliza para aprehenderla y analizarla.

En esta ocasi贸n, intentar茅 explicar las tres razones por las cuales el Consejo de la Magistratura de la Naci贸n, 贸rgano que por mandato constitucional tiene a su cargo 鈥渓a selecci贸n de los magistrados y la administraci贸n del poder judicial鈥︹ ha demostrado en t茅rminos generales un funcionamiento deficitario y hasta en ocasiones pol茅mico, al punto que los 铆ndices de imagen y confianza social del Poder Judicial empeoraron luego de su irrupci贸n en nuestro sistema constitucional.

Primera raz贸n: el Consejo de la Magistratura es un 贸rgano t铆pico de los parlamentarismos, es decir, hist贸ricamente fue pensado para funcionar en el marco de gobiernos parlamentarismos y no en los sistemas presidencialistas y menos en aquellos con tendencia h铆perpresidencialista como el argentino. Este origen parlamentario condiciona sus posibilidades de funcionamiento pues como todo sistema requiere de condiciones de posibilidad; en definitiva lo obvio: los modelos institucionales no son jarrones que se reubican simplemente de un lado hacia otro.

El mejor ejemplo ser铆a el de transplantar un 谩rbol, para lo cual hay que respetar las zonas, climas y suelos favorables, pues hay zonas, climas y suelos que -por bello que sea el 谩rbol- no permitir谩n su desarrollo. Si las condiciones no son las requeridas el 谩rbol no florece. Entonces, dif铆cilmente un 贸rgano parlamentario pueda desarrollarse en el suelo del presidencialismo.

Segunda raz贸n: la utilizaci贸n de terminolog铆a ambigua. 鈥淓l Consejo ser谩 integrado peri贸dicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representaci贸n de鈥.鈥

Es tan inapropiado el t茅rmino para la t茅cnica legislativa que luego de 27 a帽os todav铆a no existe consenso sobre que ordena exactamente la norma cuando dice 鈥渆quilibrio鈥

La inteligencia y la imaginaci贸n jur铆dica han ofrecido interpretaciones en todos los sentidos posibles.

Tercera raz贸n: los constituyentes que reformaron la Constituci贸n en 1994 fueron incapaces de acordar plenamente sobre un 贸rgano de semejante relevancia institucional y en consecuencia fue dise帽ado a medias, pues delegaron en el legislador com煤n la capacidad para reglamentar y en definitiva darle la forma real y la operatividad, es decir, dejaron librada la suerte del Consejo de la Magistratura a la coyuntura pol铆tica-electoral, justamente de la cual debe estar protegida la administraci贸n de justicia.

De tal forma, debido a un acuerdo constitucional de baja calidad, d茅bil y prematuramente clausurado, en lugar de blindar al Poder Judicial de los vaivenes de las ecuaciones electorales, lo dejaron vinculado a dichas ecuaciones.

Profesor regular derecho constitucional UBA y derecho pol铆tico USI Placido Marin; doctor en Ciencias Jur铆dicas y especialista en constitucionalismo