El docente ético en la era de la IA: entre la virtud y el algoritmo Frente a la fascinación por la tecnología, el verdadero reto es recordar que educar no es transferir datos, sino formar personas de bien

Por Fernando Tomeo PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

“Dar amor constituye en sí dar educación”, escribió Eleanor Roosevelt. Esa frase, que abre caminos de reflexión, adquiere vigencia y relevancia en un tiempo donde la inteligencia artificial irrumpe en las aulas y desafía la esencia de la tarea docente. Frente a la fascinación por la tecnología, el verdadero reto es recordar que educar no es transferir datos, sino formar personas de bien.

El docente ético, como lo definimos mientras cursaba mi profesorado en la Escuela de Educacion de la Universidad Austral, no ejerce poder desde la investidura, sino autoridad desde la virtud. Es reconocido por sus alumnos porque inspira, porque guía, porque se convierte en brújula en medio de la incertidumbre. En tiempos de algoritmos que responden en segundos, el profesor ético es quien enseña a pensar, a discernir, a elegir.

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La irrupción de la inteligencia artificial en la educación ha generado un debate profundo. Muchos se preguntan si el docente será desplazado por agentes de IA capaces de responder con precisión y rapidez. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario: cuando la IA entró en el aula, el profesor volvió a ser indispensable. La máquina puede ofrecer información, pero no puede transmitir valores, ni acompañar procesos vitales de crecimiento personal. Allí aparece la diferencia sustancial: el docente ético no compite con la IA, la integra como herramienta y reafirma su rol como líder formativo.

Sarmiento y la Inteligencia Artificial Alfredo Sábat

La ética docente se sostiene en cuatro pilares: el amor, el servicio, la responsabilidad y la creación de entornos adecuados. El amor, entendido no como sentimiento abstracto sino como conducta concreta, se manifiesta en el respeto, la humildad y la honestidad. Un gesto, una palabra, una mirada pueden elevar la autoestima de un alumno o hundirla en el fracaso. El ejemplo del profesor, más que sus discursos, deja huella indeleble.

El servicio, como expresión máxima del amor, implica sacrificio y entrega. Educar es ayudar a crecer, decía Tomás Alvira. El docente que sirve se convierte en brújula, acompaña al alumno en su desarrollo intelectual, moral y afectivo. No busca el propio interés, sino el bien del otro. En este sentido, la educación es un acto profundamente altruista, que exige salir de la zona de confort para ponerse al servicio de las necesidades legítimas del educando.

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El docente debe decidir si ejercerá su liderazgo desde el miedo o desde la autoridad moral

La responsabilidad, tercer pilar, nos recuerda que educar es elegir. El docente debe decidir si ejercerá su liderazgo desde el miedo o desde la autoridad moral; si transmitirá valores éticos o se limitará a impartir contenidos vacíos. Como señalaba Alejandro Llano, estamos forzados a elegir, y cada decisión nos define. En el aula, esas elecciones determinan si el profesor será recordado como un líder inspirador o como un burócrata del conocimiento.

El entorno, finalmente, es el espacio donde se juega el partido. Un ambiente sano, respetuoso y libre con responsabilidad permite que el alumno despliegue sus potencialidades. La educación personalizada, como proponía Víctor García Hoz, no es libertinaje, sino libertad ejercida con criterio. Crear un entorno adecuado es otra forma de amor: es ofrecer al alumno un espacio donde pueda crecer como persona de bien.

El conocimiento no se agota en el aula ni en el examen; se proyecta en la vida

La tradición jurídica romana nos ofrece aquí una cita que ilumina el presente: “Non scholae sed vitae discimus” (“No aprendemos para la escuela, sino para la vida”). Esta máxima, atribuida a Séneca, resume la esencia de la educación ética. El conocimiento no se agota en el aula ni en el examen; se proyecta en la vida, en la sociedad, en la construcción de un mundo más justo. El docente ético, consciente de ello, educa para la vida, no para la nota.

La inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, no puede sustituir esa dimensión humana. Puede corregir un texto, sugerir una respuesta o elaborar un esquema de estudio, pero no puede mirar a un alumno a los ojos y transmitirle confianza. No puede detectar la angustia detrás de un silencio ni la esperanza detrás de una pregunta. No puede, en definitiva, ejercer el liderazgo ético que se funda en la virtud y en el reconocimiento de los alumnos.

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Por otra parte, la inteligencia artificial podrá producir respuestas extraordinarias, pero no puede ejecutar el trabajo intelectual que transforma a una persona. La IA podrá escribir un ensayo pero no puede desarrollar el criterio de quien debería haberlo escrito; podrá explicar un concepto pero no puede construir el carácter de quien necesita comprenderlo. Y para desarrollar criterio y construir carácter debe estar presente, precisamente, la figura del docente ético.

En dos interesantes trabajos recientes vinculados a la educación en tiempos de la IA -Preserving Learning in the Age of AI Shortcuts, publicado por la Harvard Gazette, y AI Can Add, Not Just Subtract, From Learning, de la Harvard Graduate School of Education- los investigadores llegaron a una conclusión clara: el mayor riesgo de la inteligencia artificial no es que los estudiantes hagan trampa; el verdadero riesgo es que dejen de pensar, y para desarrollar un pensamiento crítico requieren de la colaboración humana del docente.

El profesor ya no es un mero transmisor de contenidos, sino un curador crítico que enseña a distinguir lo relevante de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, lo humano de lo mecánico. En un mundo saturado de información, el docente se convierte en guardián del sentido. Mientras la inteligencia artificial democratiza el acceso al conocimiento, el valor diferencial del profesor deja de estar en aquello que sabe y pasa a estar en aquello que despierta.

La pandemia nos mostró con crudeza la fragilidad de los sistemas educativos y la necesidad de líderes éticos en las aulas. Hoy, en un mundo atravesado por la pobreza, la desigualdad y la digitalización acelerada, necesitamos más que nunca docentes que ejerzan su tarea con amor, servicio, responsabilidad y compromiso. Profesores que elijan conscientemente ser brújula y no látigo, que construyan entornos de libertad responsable y que transmitan valores éticos junto con conocimientos.

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La conclusión es clara: si nuestros educadores eligen el amor como virtud aplicada a la acción educativa, la receta no puede fallar. Lograremos una sociedad más justa, más libre y más humana. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, pero nunca reemplazará la autoridad ética del docente. Porque en tiempos de algoritmos, la verdadera revolución consiste en enseñar a pensar, a elegir y a vivir con virtud.

Por Fernando Tomeo PARA LA NACION Abogado y consultor en Derecho Digital e IA. Profesor adjunto regular por concurso de Derecho Societario UBA y ex Titular de Catedra de la materia “Sociedades Civiles y Comerciales” de la Facultad de Derecho UMSA y UAI