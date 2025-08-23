El escándalo de la Virgen de la Macarena

Sevilla está que arde. Y no es solo por causa del verano tórrido y de incendios que trajo el cambio climático. En estos días se desata una polémica que tiene como epicentro a la imagen de la Virgen de la Macarena, una devoción local y nacional.

La imagen religiosa necesitaba una restauración. Pero el trabajo dirigido por Francisco Arquillo Torres -84 años, conocido como “el médico de la Virgen”- provocó primero el shock y después la ira de los fieles. Alargaron sus pestañas, cambiaron su mirada y le hicieron al rostro una reconstrucción facial, con peeling e hidratación de la piel incluidos. “Fue como si la hubieran maquillado”, lloraba una devota. “¡Y la Macarena no puede estar maquillada!”

Cada época ha construido una Virgen María a su manera: la Edad Media la entronizó como una reina; la modernidad la destacó como ama de casa; para la teología de la liberación, ella es una exiliada política. ¿Será posible que esta nueva Macarena represente a la María del siglo XXI?

Y además...

La Virgen de la Macarena es una pasión nacional. Federico García Lorca nombra a esta imagen -que data del siglo XVII- en su “Tardecilla del Jueves Santo”, Manuel Machado habla de su “morena cara divina”. En estos días los restauradores dieron marcha atrás con su trabajo y planean nuevos trabajos.