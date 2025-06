El eterno crepúsculo de los zombis

Zombis hubo siempre, pero el director de cine George Romero fue el encargado de darles su forma moderna en La noche de los muertos vivos, de 1968. Romero murió en 2017 pero el fin del mundo no llega: su exesposa, su hija y su viuda preparan sus propias versiones fílmicas del apocalipsis.

En esta carrera de films la primera en llegar es su hija Tina, que ya estrenó Queens of the Dead; la matanza transcurre en un boliche gay, entre drag queens y glamour. Por otro lado, Christine Forrest, exesposa de George, posee varios borradores de proyectos de su anterior pareja y se encuentra en conversaciones para ampliar “el universo zombi de Romero”. Y su última esposa, Suzanne Desrocher, está por filmar El crepúsculo de los muertos vivos.

En los tres casos se trata de historias que, como los zombis, quisieran morir pero no pueden; se los sigue invocando y no se los deja descansar en paz. Vienen por tu cerebro y tu dinero. Si por Hollywood fuera, tendríamos un apocalipsis de esos todos los meses.ß

Algo más...

Aunque en ellas hay críticas al consumismo, el racismo y la estupidez humana, George Romero no quería ser recordado simplemente por ser el cineasta de los films de zombis. Tuvo que resignarse. En sus últimos tiempos decía tener el proyecto de filmar Enough of the Dead (“Basta con los muertos vivos”).ß