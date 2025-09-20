El eterno regreso de Mr. Heathcliff

Una remake de Cumbres borrascosas no se le niega a nadie. Cada diez años los cineastas deciden invocar al amor romántico y torturado, convocar a Mr. Heathcliff y provocar otra nueva versión de la novela de Emily Brontë; la próxima ya está por llegar y el carilindo Jacob Elordi (Australia) será el protagonista.

Dime cuál es tu Heathcliff preferido y te diré cómo es la masculinidad en tu época. Elordi viene a sumarse a la lista de sujetos como Ralph Fiennes, Tom Hardy, Timothy Dalton, Ian McShane, Richard Burton y Laurence Olivier, distintos modos de decir “te seguiría como un perro hasta el fin del mundo”.

¿Esto significa que vuelve a estar de moda el héroe romántico? El experto en masculinidades Josep M. Armengol dice que esta nueva encarnación corresponde con la tendencia del público joven a idolatrar los antiguos roles de género -hombres fuertes y dominantes- y el ideal del amor patriarcal. Porque no nos engañemos: la Historia no siempre avanza: a veces retrocede unos pasos, o se mueve a los costados.

Y además:

Esta nueva versión será oscura y tortuosa, al estilo del Dark Romance, un subgénero literario que hoy tiene una enorme cantidad de fans juveniles. Las novelas del Dark Romance parecen ediciones vintage -tapa dura, portada llena de firuletes dorados, temática romántica- y venden millones de ejemplares.