El legado de Francisco y el desafío de la paz

La Vicepresidenta de la República envió a la redacción de La Nación el texto que se publica a continuación con motivo de cumplirse, el próximo martes, un año del fallecimiento del papa Francisco:

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Próximo a cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, es oportuno que realicemos una memoria de su trayectoria y de su legado histórico. Más allá de su condición de primer pontífice argentino e iberoamericano, Jorge Bergoglio fue un pastor que supo conducir a la Iglesia en medio de los grandes desafíos que le tocó enfrentar, dejando una huella imborrable en su historia y en la conciencia de los fieles católicos.

Reflexionar sobre la totalidad de las cuestiones que abordó en su pontificado excede el marco de estas líneas, que buscan ser un sentido homenaje a su tarea como pastor de la Iglesia. Por eso, me voy a centrar en los aspectos de su magisterio que conciernen a mi rol como dirigente política con responsabilidades institucionales.

Francisco fue un visionario que alertó sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo: la necesidad del cuidado de la creación frente a la crisis ecológica y social, la globalización de la indiferencia, el consumismo exacerbado y la hiperinflación del individualismo. Convocó con entusiasmo a los jóvenes a que se comprometan por un mundo mejor y a que sean mensajeros de alegría y esperanza. Denunció con singular energía la “cultura del descarte” que margina a los más vulnerables, desde los no nacidos hasta los ancianos, y nos llamó a que veamos las crisis como oportunidades para soñar cosas grandes, iniciar procesos y abrirnos a la misericordia de Dios. Su llamado a no perder el sentido de la historia ni la identidad cultural es una advertencia para que no nos arrebaten el alma a los argentinos.

Para Francisco, la función y la responsabilidad política —cuando se llevan a cabo en el respeto fundamental a la vida, la voluntad y la dignidad de las personas— se convierte en una forma eminente de la caridad, la más importante de las virtudes. Este modo de comprender la actividad política implica que debemos entender el poder como un don y un servicio, y no como algo adquirido por mérito propio, pues de lo contrario comienza la desviación hacia el “provecho propio”, olvidando el bien común.

Francisco insistió con énfasis en la necesidad de cultivar la fraternidad, la amistad social y trabajar fervientemente por la cultura del encuentro para edificar una patria de hermanos. Para ese objetivo, insistía en la necesidad de dialogar, como de buscar la unidad y la concordia, siempre reconociendo la dignidad profunda del otro. En estos tiempos turbulentos, es fundamental que consideremos los grandes criterios que señaló reiteradas veces para inspirar el trabajo político:

La unidad es superior al conflicto.

El todo es superior a la parte.

El tiempo es superior al espacio.

La realidad es más importante que la idea.

No tengo dudas de dos cosas. Por un lado, de que los proyectos políticos más auténticos son aquellos que privilegian la unidad sobre el conflicto, entendiendo que el enemigo divide para reinar, y que lo que está en juego es un proyecto de nación y no el de un grupo o sector particular. Por el otro, que el norte que debe guiarnos como dirigentes es la verdad. Porque como dijo San Pio X: “Lo que está mal está mal, aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie”, lo cual subraya la firmeza moral y la verdad objetiva frente al relativismo imperante.

Ante el aumento de los conflictos y la violencia en el escenario internacional, Francisco, en línea con sus antecesores, fue un promotor incansable de la paz mundial, definiéndola como un don divino y una tarea “artesanal” que requiere diálogo, reconciliación y fraternidad. En la encíclica Fratelli Tutti nos advirtió sobre la facilidad con la que se puede recurrir a la guerra bajo todo tipo de justificaciones. Pero que, frente al poder de destrucción masiva de las armas, ya no podemos pensar en la guerra como una solución definitiva, dado que los riesgos de infligir muerte y sufrimiento a miles de inocentes siempre superarán la utilidad hipotética que se le atribuye. Por ello, concluía que actualmente es muy difícil sostener los criterios racionales de siglos pasados para hablar de una “guerra justa”.

Por su parte, su sucesor, el Papa León XIV, ha hecho de la paz y la reconciliación uno de los ejes de su pontificado, tal como se evidenció en sus primeras palabras el 8 de mayo de 2025: “¡La paz esté con ustedes! Esta es la paz de Cristo Resucitado, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante”. En medio de las tensiones globales, la búsqueda de la paz es una de las funciones más trascendentales del Sumo Pontífice. Él es el Vicario de Cristo, llamado a servir al Evangelio, la verdad y la concordia entre los pueblos.

Su voz, representa hoy un llamado exigente a la dignidad humana y a la responsabilidad, que debería ser escuchada con atención por todos los dirigentes políticos, muy especialmente por aquellos que abrazamos la fe católica. Para finalizar, quiero citar al Papa León XIV en su discurso en la vigilia de oración por la paz del pasado 11 de abril para que nos hagamos eco de su llamado: “La guerra divide, la esperanza une. La prepotencia pisotea, el amor levanta. La idolatría ciega, el Dios vivo ilumina. Basta un poco de fe para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia”.

¡Que así sea!