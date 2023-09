escuchar

Reflexionando acerca de este punto de partida que enfrenta la educación superior, nos encontramos con el hecho de que el mundo efectivamente enseña lo que el mundo necesita. Las generaciones y las eras marcan un antes y un después, un anticipo y un final de un cambio. Estos cambios, que tienen ciertas transiciones, buscan ser evolutivos. La empleabilidad, sin dudas, responde a los avances de una sociedad que está en constante movimiento, crecimiento, apertura y aprendizaje.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías virtuales y ante un mercado laboral en constante evolución y movimiento, la demanda de formación de profesionales del futuro se vuelve recurrente. La educación, sin dudas, se ve desafiada y convocada a dar respuesta a las necesidades del hoy, pensando en la formación de los profesionales del mañana.

Sin embargo, la dinámica con las que las currículas se modifican en los planes de estudio de las universidades van a un ritmo dispar si la comparamos con la incorporación de las nuevas tecnologías por parte de las empresas, lo cual genera un desfase en la incorporación de ese recurso humano en el mercado. Ahora bien, la clave está en incorporar saberes complementarios que vayan adicionando los conocimientos demandados ante un mercado que se mueve a un ritmo vertiginoso y no responde a procesos, límites ni futurología.

La constante revisión de las técnicas, los materiales de estudio, las asignaturas y cursos nacionales como internacionales son aquellos recursos que permiten equilibrar los conocimientos que los profesionales necesitan adquirir. La tecnología, claro está, es uno de los recursos más valiosos hoy, como impulsor de dichos cambios y respuesta a brindar nuevas alternativas de estudio. Esta formación complementaria y rica para los alumnos es la que permite nutrir su desarrollo y lograr su inserción laboral. Al igual que la tecnología, las relaciones interpersonales y las soft skills también tienen un gran papel en este proceso de cambio. Parece la contracara de una moneda; sin embargo, los dos mundos empiezan a convivir con un papel claro en cada función.

En este aspecto, se hace necesario repensar la formación en general. Hoy, la transformación no es solo digital, sino también personal y profesional. Si el mundo del trabajo o el empleo cambia, la educación también. El desafío no solo está en la formación, sino también en brindar las herramientas adecuadas para que las personas puedan insertarse de forma exitosa en el mercado laboral, cada vez más exigente. Potenciar las habilidades interpersonales hoy es un plus que comienza a ser esencial.

Hoy las empresas demandan talento con habilidades blandas, como trabajar en equipo, capacidad para liderar, creatividad, facilidad para comunicarse, entre otras. Es por eso que debemos plantear nuevos contenidos, incorporar la tecnología junto con las técnicas pedagógicas y complementar la formación académica con la capacitación para el desarrollo de habilidades blandas y emergentes.

De acuerdo con un estudio de las universidades de Stanford y Harvard, el 85% del éxito de un proyecto depende de ellas y, por lo tanto, de la capacidad de las personas para trabajar en equipo. Asimismo, según la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos, el 67% de los reclutadores buscan colaboradores que tengan habilidades blandas bien consolidadas.

Hoy, pensar profesionales que desarrollen liderazgo, que sepan trabajar en equipo, que incorporen técnicas de comunicación, como también herramientas tecnológicas en nociones de inteligencia artificial y análisis de datos tiende seguramente a enriquecer las posibilidades de inserción laboral en un mercado que día a día exige incorporar mejores recursos. Esta formación complementaria está pensada para un mundo que invita a emprender todo el tiempo, donde el desarrollo profesional es evolutivo y la transformación digital no se detiene.

El desafío es visible y grande, el objetivo está planteado y el resultado aspira a ser aún mayor. En definitiva, lo que importa son las personas y lo que hagamos con ellas. La formación seguirá siendo una de las llaves para abrir puertas el día de mañana. Y hoy tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar la llave correcta.ß

Secretario general de la Universidad de Morón