El Papa nos dejó una pregunta y una certeza

Ahora que se fue el Papa, relajémonos. Podemos volver a ser lo que éramos. Pero también podemos seguir jugando a ser otros, los que fuimos durante esta semana. Vivimos los días de León XIV en la Argentina de forma tan intensa que cuando partió dejó tras de sí un interrogante sobre nuestra verdadera identidad. Habrá que mirarse al espejo y ver qué nos devuelve . ¿Aparece el argentino ventajero, el arrogante, el corrupto, el intolerante, el cínico que se las sabe todas y se salva solo? ¿O se perfila en cambio la imagen de alguien capaz de sentir compasión, que no atropella, que sabe tender una mano? ¿Son uno y otro el mismo, dos caras de una moneda que gira en el aire y cae según las circunstancias? ¿Se trata acaso dos países distintos reunidos bajo el mismo nombre?

Aclaremos desde el vamos: hay quienes saben muy bien lo que son. Muchos de ellos estaban en las primeras filas y recibieron de León XIV un manojo de principios políticos y económicos dignos de ser apuntados. En su caso, para incorporarlos en los discursos ahí donde la palabra del orador debe despertar el aplauso del votante. Es probable que en breve repitan esas frases papales sin pudor alguno y desde la tribuna, con su mejor cara de monaguillo o de pecador arrepentido. El Papa nos hizo mejores, dirán . Cómo no, en el verso. Por más impacto que haya tenido el paso del Pontífice, no esperaría milagros.

A los jóvenes, que no la tienen fácil, les dio en palabras sencillas lo que andaban necesitando: un ideal trascendente, un para qué

Pero el Papa pasó y quedamos nosotros, la sociedad, protagonista de estos días de efervescencia . La verdadera acción estaba abajo de los altares y los escenarios. El gran momento de la visita se dio durante el encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. León XIV agradeció, ante el millón de personas que lo escuchaban, la acogida “maravillosa” que el país le ofrecía. “Una bienvenida que quizá solo la Argentina puede dar”, agregó conmovido. Nos encanta que nos digan cosas así. Es nuestra debilidad. Necesitamos que el que viene de afuera advierta que somos, no mejores, sino diferentes. Especiales. Quizá porque, volviendo al principio, no tenemos del todo claro quiénes somos y necesitamos la validación ajena tanto como el peregrino al camino, valga la figura. Pero no hubo un gramo de demagogia en esas palabras . El Papa fue ahí todo lo efusivo que su serena austeridad le permite y las pronunció con gesto sincero. Fue un eco espontáneo del sentimiento que recibía de la gente, también sincero y de una intensidad –esto hace la diferencia- muy difícil de encontrar en otros lados.

Ese, quizá, sea nuestro mejor capital . Pero, ¿qué hacemos con esa emoción? ¿En que aplicamos esa energía? ¿Y de dónde viene? Toda energía surge de una conexión y este parece ser el caso. Como rito compartido, el encuentro devolvió a los presentes a lo esencial. Si me preguntan con qué conectó la gente, arriesgaría una hipótesis que puede sonar arbitraria o limitada, por la sencilla razón de que las emociones no se explican, sino que se viven, y en el fondo resultan intransferibles. Está lo religioso, claro, que es privativo de cada cual. La reconexión con lo sagrado es también una experiencia subjetiva difícil de poner en palabras. Pero se sintió, qué duda cabe. Ahora, abriendo la perspectiva para abarcar a los que no son católicos, yo diría que la energía que flotaba en el aire a lo largo de la Avenida del Libertador partía de una fuerza de carácter moral que, al tiempo que activaba el núcleo más virtuoso de los presentes, los conectaba entre ellos reestableciendo un sentido de comunidad que en este país parecía perdido. El paso del Papa por la Argentina acaso haya servido para reconocer esa energía colectiva en nosotros mismos, para recordarnos que la tenemos . Ojalá la tengamos en una medida suficiente como para no olvidarla, una medida capaz de evitar que la llama se apague con los días hasta quedar reducida a una anécdota que recordaremos con vaga nostalgia cada vez que se cumpla un aniversario redondo de esta visita “histórica”. Sería triste e inútil.

Esa noche, León llamó a los jóvenes a no arrodillarse ante falsos ídolos como “el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. Parece un buen listado de los espejismos que durante las últimas décadas fueron desplazando aspiraciones y valores que contribuían a la construcción, siempre ardua, de un sentido por parte de la persona. Estos ídolos “que no dan vida” abrieron el vacío cultural y espiritual en el que hoy se debate el mundo. Ahí, en el centro de ese vacío, resonaron las palabras del Papa . La carencia explica el efecto de su mensaje. A los jóvenes, que no la tienen fácil en lo material y suelen ser las primeras víctimas de la ligera instantaneidad a la que inducen las redes, les dio en un mensaje directo lo que andaban necesitando: un ideal trascendente, un para qué. La vida sin un horizonte pierde sentido.