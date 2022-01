El pase sanitario, la medida del absurdo

A partir de la irrupci贸n de la pandemia, en marzo de 2020, y el dictado del DNU 297/2020 , que inaugur贸 el ASPO y los sucesivos decretos que lo prorrogaron, el Gobierno adopt贸 una serie de medidas que vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Con el argumento de proteger la salud, el Gobierno nos encerr贸 con cuarentenas interminables ; limitaron la libertad de circulaci贸n en distintas provincias argentinas y restringieron el derecho a la educaci贸n y al trabajo, entre otros. Los resultados de las medidas no lograron los objetivos propuestos. En t茅rminos sanitarios, los casos se dispararon, pero adem谩s la econom铆a y la educaci贸n se derrumbaron.

Pasaron dos a帽os y parece que no aprendieron nada de las malas experiencias. Nuevamente se repite la misma historia, esta vez con el pase sanitario como excusa, dispuesto desde el Estado nacional y algunas provincias. De nuevo, los argentinos nos encontramos con vulneraci贸n de derechos de circular, de propiedad y a la autonom铆a personal.

Desde el propio Gobierno se dispuso que la vacuna no es obligatoria , como surge de la resoluci贸n 2823/2020 del Ministerio de Salud y de la DA 1198/2021 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Y con esta decisi贸n de exigir el pase se excluye a los no vacunados no solo de acceder a eventos sociales y masivos, sino tambi茅n de realizar tr谩mites necesarios para el d铆a a d铆a, al limitarse el acceso a bancos y otros entes p煤blicos. Y no solo esto: al tramitarse el pase sanitario desde la app Mi Argentina, tambi茅n se excluye a todos aquellos que tengan dificultades con la aplicaci贸n.

M谩s a煤n, se establece una distinci贸n entre vacunados y no vacunados, cuando todav铆a no existe ninguna fuente que demuestre que la vacunaci贸n frene los contagios. Al contrario, en pa铆ses europeos con una tasa de vacunaci贸n de m谩s del 70%, los casos de Covid por la variante 贸micron han aumentado exponencialmente, tal como sucede en la Argentina.

Todo esto lo afirmo desde mi lugar, como ciudadano que complet贸 el esquema de vacunaci贸n y respeta y promulga esta pol铆tica sanitaria.

Sin embargo, resulta evidente que estamos ante un claro retroceso en materia de igualdad para aquellos que, por razones personales, religiosas, de creencias o simplemente por no estar de acuerdo con la vacunaci贸n, a pesar de respetar las normas de cuidado y protocolos, son limitados arbitrariamente en sus derechos.

Como se plantea en el art铆culo 19 de la Constituci贸n, los actos que no afecten a terceros y a la moral p煤blica est谩n reservados a Dios y exentos de las autoridades de los magistrados. En este caso, la elecci贸n personal铆sima por la no vacunaci贸n no afecta en s铆 misma a terceros, porque, como se dijo, no previene el contagio. Lo reprochable ser铆a, en cambio, que una persona no cumpla con las medidas de cuidado generales.

El pase sanitario as铆 implementado empuja a la marginalidad y excluye a quienes, por una decisi贸n personal, deciden no vacunarse, sin un argumento sustantivo.

El camino no es el control social ni la restricci贸n de derechos fundamentales. El Estado debe promover la vacunaci贸n 鈥搎ue no es obligatoria鈥, pero respetando los derechos personal铆simos de cada ciudadano.

Senador nacional UCR