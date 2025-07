El respeto comienza en casa

¿Qué representa realmente el respeto en nuestra vida familiar y social? ¿Estamos educando a las nuevas generaciones para vivir en una cultura del respeto? La respuesta no puede buscarse exclusivamente en el ámbito público o institucional. El respeto, como valor fundamental de la convivencia humana, nace y se cultiva en un lugar cercano y trascendente: el hogar. La familia es la primera escuela del respeto. Allí se aprende a mirar al otro como un igual en dignidad, a reconocer y aceptar la diferencia, a obedecer por confianza y amor.

Educar en el respeto es una de las tareas más nobles y exigentes que tienen los padres. Supone estar presentes, observar, guiar, corregir, escuchar. No se trata de imponer normas, sino de construir un modo de ser. Un niño que crece en un ambiente donde se lo valora, donde se le enseña a considerar al otro y se explican los “por qué” de cada límite, será un adulto con mayor capacidad de discernimiento, empatía y justicia.

Ser padres no es solo proveer sustento o afecto. Es, ante todo, formar el corazón, el juicio moral y la capacidad de decidir libremente entre el bien y el mal. En tiempos donde se cuestiona la autoridad y se confunden los límites, es urgente revalorizar el papel de los padres como guías. ¿Es mejor dejar a los hijos hacer lo que quieran? La experiencia indica lo contrario. El “dejar hacer” conduce al desgobierno interior y a la confusión. Los límites son esenciales en la escuela del respeto. Señalan caminos seguros. Un límite justo es una manifestación de amor: demuestra que quien lo pone está presente, cuida y se interesa. Ese mensaje es una fuente de seguridad para el niño, que se siente comprendido y amado.

El respeto también se educa fuera del hogar. Niños y adolescentes están expuestos a múltiples influencias externas: medios, redes, escuela. Por eso, los padres no deben delegar completamente la formación. Es necesario acompañar y dialogar. Hablar con los hijos sobre lo que ven, escuchan y comparten con sus amigos es insustituible. No desde el control asfixiante, sino desde una presencia interesada. Las conversaciones abiertas, sin juicio, pero con criterio, permiten construir juntos una mirada crítica. Ante comportamientos irrespetuosos, es oportuno dialogar: ¿qué mensaje transmiten? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo podría haberse actuado distinto?

No se trata de aislar a los hijos del mundo, sino de prepararlos para enfrentarlo. Que tengan criterios para discernir, valores para sostenerse y virtudes para elegir el bien. En un mundo muchas veces hostil, los padres deben crear en casa un espacio de armonía y verdad. En este sentido, no hay mejor escudo que una identidad bien formada. Cuando un niño sabe quién es, se siente amado y respetado en su hogar, es menos vulnerable a las presiones externas. Tiene más recursos internos para enfrentar el rechazo, la burla o la tentación de seguir la corriente. La autoestima no se construye con halagos vacíos, sino con el conocimiento del propio valor y la experiencia del amor incondicional. Los hijos necesitan experimentar lo que significa respetar a los demás. El respeto genuino no es obediencia pasiva, sino una actitud activa del corazón. Nace de la empatía y del reconocimiento del otro como ser digno. Requiere esfuerzo, autoconocimiento y una guía constante. En esto, los padres son los principales forjadores del respeto: no solo con palabras, sino con el ejemplo.

Si queremos una sociedad más justa y pacífica, necesitamos hogares donde el respeto sea una forma de vida. Que en cada familia se renueve el compromiso de educar con amor firme, presencia activa y esperanza inquebrantable. Porque sí, el respeto comienza en casa. Pero su eco puede transformar el mundo.ß

Docente de la licenciatura en Orientación Familiar de la Universidad Austral