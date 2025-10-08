El show de Milei, algo más que estrategia política

Para algunos insólito, patético y bizarro, para otros un show disruptivo. Para todos un espectáculo increíble e inusual. El gobierno de Javier Milei atraviesa una etapa en la que la comunicación se ha convertido en un instrumento principal de supervivencia.

Luego de casi dos años de gestión atravesados por una conducción personal particular, la baja de la inflación y el orden en el espacio público de la capital como también por desgaste, errores administrativos y una secuencia de crisis con Libra, Andis, Garrahan y Espert, el oficialismo parece haber optado por reactivar su escena original: la de la provocación, la teatralidad y el exceso como forma de liderazgo.

Se trata de una estrategia que busca recuperar la iniciativa política mediante la ocupación intensiva del espacio mediático y simbólico, reponiendo la figura del líder como centro del relato nacional.Más que una acción de gobierno, esta dinámica parece una puesta en escena orientada a ganar tiempo, sostener la atención pública y desplazar el foco de los problemas estructurales.

Con exageración como parte del combo, en esta nueva etapa, la comunicación opera bajo una lógica de saturación informativa: multiplicar gestos, declaraciones e imágenes para mantener cautiva la atención social. A la vez que generar acuerdos en los EE.UU. que le permitan navegar los mares hacia el 26 de octubre con la mayor estabilidad posible en un contexto complejo.

El objetivo no es construir consenso sino producir impacto. El resultado es un espectáculo político total, una cadena de estímulos que generan admiración y desconcierto. El conflicto se desplaza, deja de girar alrededor de las decisiones concretas y pasa a depender del efecto emocional que provocan los acontecimientos. En términos simbólicos, el gobierno intenta sustituir la gestión por la administración del asombro.

La figura presidencial se consolida como el actor principal de un relato que privilegia la diferencia por sobre el contenido. Milei no solo representa al gobierno: lo encarna. La performance sustituye la política; el gesto, la decisión. La hiperpersonalización del poder alcanza aquí un grado extremo: el líder absorbe la narrativa total, reduce la autonomía de su entorno y convierte la comunicación en un monólogo emocional que busca reemplazar la eficacia por intensidad. Su identidad pública se construye no desde la gestión, sino desde la escenificación de la disrupción con provocación.

En esa clave, el mensaje central del oficialismo se reduce a una afirmación negativa: “somos diferentes”. Esa diferencia, sin embargo, ya no se apoya en resultados ni en un horizonte transformador, sino en la reafirmación constante de la alteridad. La respuesta frente a la pérdida de control no consiste en corregir la estrategia, sino en intensificar el espectáculo. La política se convierte en un entretenimiento más. La desmesura, en este contexto, deja de ser una estrategia para transformarse en identidad. El gobierno no gestiona sus crisis, las amplifica.

Las confrontaciones, los escándalos y las sobreactuaciones constituyen su modo natural de existencia. La espectacularización actúa como mecanismo de defensa ante la pérdida y la sobreactuación, como herramienta máxima del ser violeta.

Así, la política en esta instancia se disuelve en la estética del impacto y el liderazgo se reduce a la administración del asombro. En esta nueva escena, el show continúa porque ya no puede detenerse… El desafío, para Milei, no será sostener la espectacularidad, sino descubrir si aún puede sorprender y gobernar con eficiencia cuando se apaguen las luces y el público deje de mirar fascinado.

Psicólogo y consultor político