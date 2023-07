Empezó la campaña: empezó el viva la Pepa

escuchar

Qué feliz estoy: por fin empezó la campaña. Con cuánta ilusión enciendo ahora la radio y la televisión para encontrarme con las tandas de los candidatos. Interesantes, profundas y simpáticas esas piezas, llenas de ingenio y creatividad. “Juan Fernández. Por empleo, salario y dignidad. Lista 50.278 A”. “Es la hora de la revolución marxista, leninista, trotskista. Úrsula Pérez, lista 394.461 Z”. Hay que ver las maravillas que hacen con esos pocos segundos gratis que les conceden. Escuchás y dan ganas de votarlos a todos. La repetición permanente ayuda a retener nombres y conceptos. Por ejemplo, a mí me cuesta encontrar a mi socialista preferido: Partido Socialista, Alianza Socialista de los Trabajadores, Frente de Izquierda, Frente Único de la Izquierda Socialista. ¿Cómo único? ¡Son 14! Catorce listas y 14 votantes; conmigo, 15.

“La Patria sos vos”, proclama en su spot Unión por la Patria, inspiración del Instituto Patria. No me digan que no es un lema encantador: la patria sos vos, Lázaro Báez; y también vos, Cristóbal López. Humanismo puro: la otredad como valor supremo. Esa publicidad del oficialismo es, acaso, la más original: a nadie se le había ocurrido mostrar a una maestra, un oficinista, un médico, gente del campo y de la ciudad, chicos que sonríen… Hasta que aparece la primera cara conocida: Wado; sí, Wadito, al que bajaron de la fórmula, pero con la promesa de que iban a meterlo un segundo, y antes de Massita y Agustín Rossi. Me hizo ruido, francamente; como que es la imagen de la derrota: el “candidato Axe” (duró 24 horas), un tipo al que acaban de hacer pasar el papelón de su vida, un Esteban Lamothe trucho. Hablé con los creativos para sugerirles algunos cambios. El primero, ese. A Wado lo reemplazaría por Cristina, fuente y razón del espacio, atravesada por una banda roja que diga: proscripta. A la galería de argentinos se le podría agregar paraguayos y bolivianos, a los que siempre traen al país en tours electorales. A Massita hay que hacerlo hablar; que tire promesas: “voy a meter en cana a Patricia Bullrich”; “voy a barrer a todos los ñoquis que dejó Macri”; “pondré de rodillas al Fondo Monetario”; “seré inflexible con los formadores de precios”. ¿Rossi? No sé, es el jefe de los espías, qué puede decir... Ya está: “Terminaremos con los sótanos de la democracia”.

Lo que no salió como ellos querían fue la inauguración del gasoducto. Jugaron con fuego, le pusieron de nombre Néstor Kirchner y pasó lo que tenía que pasar: la obra está incompleta, todavía no funciona. Es el único gasoducto que termina con un caño al aire, solo conectado con el paisaje. Si le hubiesen puesto Josecito López por lo menos terminaba en un convento.

A Sergio lo veo muy enfocado, cumpliendo a full lo que se espera de un candidato peronista bendecido por el kirchnerismo: créditos a jubilados, becas a estudiantes, acusaciones gravísimas contra la oposición, los organismos del Estado puestos al servicio de la campaña. Digamos: plan platita, plan denuncia, plan no me vengan con escrúpulos. Planificador nato, Massita. Da la impresión de que es cada vez más candidato y menos ministro, algo buenísimo para la economía. Este platita II se parece bastante al anterior, pero en caso de que la cosa no funcione, de no remontar en las encuestas, están dispuestos a robarle a Milei su principal oferta electoral: van a dolarizar; dolarizarán los subsidios directos al votante. Si el sábado próximo no aparece la columna es porque me puse en la cola.

Hablando de Milei, a su publicidad, copia fiel de la que llevó a De la Rúa a la presidencia, creo que le falta punch. “Un país distinto” es medio nadini. Yo iría a fondo: “Soy Javier. Soy distinto. El único que lotea las listas”. Lo de lotear suena feo, pero pedir 30 lucas verdes por una postulación es una forma de promover inversiones en un mercado dinámico como el de la política. Milei presentó en Corrientes un programa para la vitivinicultura y el sector petrolero, igualito al que había presentado en Córdoba. El tema es que Corrientes no produce ni vino ni petróleo. Puede tratarse de un metamensaje: correntinos, a ver si se ponen las pilas.

Ayer, Larreta dio a conocer su plan antiinflacionario, y lo hizo desde un supermercado. Todas las góndolas estaban llenas, señal de que el mensaje fue grabado en otro país. Horacio, colaborá con Massita: dejá de gastar dólares afuera. Seguramente está distraído porque mañana se hacen las PASO en Santa Fe, claves para sus aspiraciones. Allí, la interna de Juntos es a cara de perro; perro de Milei: se dicen cosas espantosas, irreparables. Una otredad diferente: el otro es el narco. Carolina Losada (la candidata de Patricia Bullrich a la gobernación) y Maximiliano Pullaro (de Horacio), los máximos aspirantes, son radicales; no sé dónde aprendieron esos modales.

A todo esto, el blue ya pasó los 500 y la inflación de los últimos 12 meses fue de 116%. Qué lindos spots, Massita. ß