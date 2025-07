En Educación, la urgencia de soluciones no es un tema prioritario en la región

Con el objetivo de conocer distintas experiencias de prácticas innovadoras en un clima de enormes desafíos en la educación, ya enumerados en la reunión de 2024 (y en el encuentro ministerial de Chile de ese mismo año), se realizó el viernes pasado el V Encuentro de Ministros de Educación de Latinoamérica, organizado por la Red Latinoamericana por la Educación (Reduca), con Perú como país anfitrión y en el que Educar 2050 formó parte de manera virtual. Participaron ministros y autoridades de once países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y República Dominicana.

En el encuentro del año pasado, desde el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial se hizo hincapié en la urgencia de encontrar soluciones, tal como lo sintetizaba el título de su documento para la región: “El aprendizaje no puede esperar”.

Según los datos de las pruebas PISA 2022, el 75 % de los estudiantes de 15 años en la región no alcanza los niveles básicos en matemáticas y más del 55 % en lectura, cifras que reflejan una brecha equivalente a hasta cinco años de escolaridad respecto del promedio de los países de la OCDE. Además, la desigualdad es alarmante: el 88 % de los estudiantes de sectores más vulnerables no logra desempeños básicos en matemáticas, frente al 55 % entre los sectores más acomodados.

En medio de este escenario crítico, los países compartieron experiencias y planes que buscan revertir esta situación:

- El ministro de Perú, Morgan Quero, organizador del encuentro junto a Reduca y la organización Empresarios por la Educación de ese país, ofreció una descripción detallada de su proyecto Escuelas del Bicentenario, ya en marcha, que proyecta implementarse en 75 escuelas piloto.

- Brasil expuso sus desafíos en matemática y un plan especial basado en evidencia y consensos territoriales, con foco en mejorar los aprendizajes fundamentales.

- Colombia describió su Plan Integral de Mejora Educativa CRESE, articulado dentro del plan de desarrollo nacional, como una estrategia para elevar los resultados y cerrar brechas.

- Chile presentó una síntesis de su Plan de Reactivación Educativa, que contempla 45 iniciativas y un sistema de medición de resultados para evaluar impacto.

- Ecuador compartió su Plan de Mejora de Calidad de la Enseñanza de Matemática y Lectura, enfocado en fortalecer aprendizajes esenciales.

- El Salvador expuso su ambiciosa reforma educativa de carácter holístico, estructurada en cuatro ejes: infraestructura, formación docente, tecnología, y salud y nutrición del alumnado.

- Guatemala presentó su Plan de Enseñanza y Aprendizaje, enmarcado en un Acuerdo Nacional por la Educación, que busca articular consensos sociales y políticos en torno a la mejora educativa.

- Honduras describió su Plan de Refundación de la Educación y el programa 365 por la Enseñanza, orientado a garantizar procesos educativos durante todo el año.

- Argentina focalizó su presentación en las formas a adoptar en una práctica innovadora. El secretario Carlos Torrendell expuso sobre la importancia del diseño de estas políticas no tradicionales para asegurar su éxito y sostenibilidad en el actual marco de los desafíos que enfrenta la región.

Todas estas iniciativas ofrecen destellos de esperanza, pero persiste el desafío, como expusimos desde Educar 2050 en las conclusiones, respecto a las propuestas y a la magnitud de las falencias educativas actuales de América Latina. Hace más de 25 años que sabemos del estado de crisis de la educación, pero, sin embargo, los buenos resultados de aprendizaje no se alcanzan y la brecha entre niveles socioeconómicos y con el mundo desarrollado aumenta. El tema, más allá del esfuerzo de los distintos Estados por garantizar el derecho humano a la educación, no es prioridad política en la región. Latinoamérica es el área más desigual de todo el planeta, pero no coloca al aprendizaje como su primer reto ni su objetivo central, y eso conlleva que no cuente ni con planes estratégicos de cumplimiento obligatorio para las administraciones sucesivas de los respectivos países, ni con la inversión necesaria y sostenible para revertir la tragedia (los países de la OCDE invierten como mínimo tres veces más por alumno, además de hacer un seguimiento eficiente de las evidencias de impacto de sus políticas educativas).

En definitiva, este V Encuentro Reduca de ministros y funcionarios de Educación del continente muestra un trabajo y un esfuerzo importante, pero también muestra la necesidad de incrementar la relevancia estratégica de la enseñanza y el aprendizaje como prioridad política en la región, para evitar que nacer en América Latina siga siendo sinónimo de tener menos oportunidades de desarrollo que en otras regiones del mundo.

Presidente de Educar 2050 y miembro de la Coalición por la Educación