Éramos tan jóvenes y también felices

La felicidad en la vida solía tener la forma de una U: de la felicidad plena de nuestra juventud caíamos en picada, trazábamos una curva a los 50, y ascendíamos hacia la vejez. Pero las encuestas de los últimos años muestran un inquietante cambio en estos patrones de felicidad.

La juventud se declara es estado de malestar permanente y el dibujo de su bienestar ya no parece una curva, sino una pendiente a la que hay que ir ascendiendo. A la infelicidad de los jóvenes de esta década debemos fenómenos tales como el surgimiento del postpunk, el auge de los tiktokers que dan consejos de vida y el voto juvenil a la ultraderecha.

Esto sucede mientras los adultos le escapan a la adultez. “Viejos meados” que viven tropezándose con una “generación de cristal”; un mismo planeta con distintos montos de felicidad. Estamos necesitando un anclaje común, un lugar de coincidencias para salir de este vodevil, de esta comedia de equivocaciones en la que está convirtiendo nuestra vida intergeneracional.

Y además...

El estudio publicado este año por el World Happiness Report nos hace preguntarnos por las razones para el malestar emocional. Se habla del contraste entre las expectativas y la realidad, una educación sobreprotectora con baja tolerancia a la frustración. Y el mundo, claro, también, además.