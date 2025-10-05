Espert, de candidato a cisne negro

Se la encuentra en la red social X como @ladivagante, y tiene casi 36.000 seguidores. Se llama María Mercedes González, es rosarina, se define como “liberal clásica” y desde el el Día de los Enamorados de 2019 está casada con José Luis Espert, cuyo nombre, junto con una mariposita, tiene tatuados en su nuca.

Mechi presenta dos citas relevantes de personajes célebres fijas en su perfil. La primera es de Milton Friedman y dice que “el gobierno nunca aprende. Solo la gente aprende”. Y la segunda, que es de Winston Churchill, advierte que “puede que la crítica no sea agradable, pero es necesaria. Cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano: avisar de cosas poco saludables”.

Haría bien en releerle a su marido en voz alta una y otra vez esos sanos consejos hasta que entienda que su permanencia obstinada como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza –“No me bajo nada”, amenazó como lo haría un chico encaprichado subido a un árbol, tras visitar a Javier Milei anteanoche en la residencia presidencial de Olivos– dañan al Gobierno cada hora que pasa. Si no se aparta de la carrera electoral, las chances del oficialismo de lograr una digna performance en los comicios cruciales del último domingo de este mes probablemente se vean más comprometidas. Golpeado por los pésimos resultados de las elecciones bonaerenses y por la inestabilidad del mercado cambiario, el oficialismo ahora lidia con el peso muerto de un político hipercuestionado.

Las vinculaciones de Espert con “Fred” Machado, actualmente con prisión preventiva en Viedma, a la espera de ser extraditado a los Estados Unidos por graves acusaciones relacionadas con el narcotráfico, ha generado un enorme efecto “bola de nieve” que tiende a acrecentarse.

Como dejaron más dudas que certezas los poco felices y contradictorios pasos en falso que viene dando Espert en la vidriera radial y televisiva se viene generando un fenómeno mediático inédito como que coincidan en las críticas hacia él canales de noticias habitualmente enfrentados por sus distintas posturas ideológicas.

La sucesiva aparición de documentación incontrastable y ciertas admisiones a regañadientes que realizó Espert prueban que las relaciones con Machado han estado muy lejos de ser casuales y esporádicas. El alto monto en dólares recibido por el legislador a cuenta de difusos trabajos de asesoría de una mina guatemalteca (de Machado) y los 35 vuelos que realizó en aviones del mismo personaje, lo dejan en un lugar complicado, justo en un momento en el que los temas del narcotráfico se han vuelto más sensibles en la sociedad, todavía muy impactada por el horrendo triple crimen de Florencio Varela.

Por mucho menos renunciaron a candidaturas similares en Cambiemos Fernando Niembro, en 2019, y Franco Rinaldi, en 2023. Pero el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, que la oposición intentará remover en la sesión del próximo miércoles, está empecinado en aferrarse a una candidatura que ya resultaba bastante inexplicable antes de que estallaran los escándalos en los que ahora está hundido.

Por ese perfil hosco y de mal talante característico que ostenta desde que apareció en los medios, con ese rictus permanente de estar oliendo algo feo, no parecía desde el vamos empatizar demasiado con el votante del Conurbano (por mencionar la zona que suma más votos). Fue de esas decisiones arbitrarias y sin explicación que LLA tomó con soberbia cuando creía que le ponía el último clavo al ataúd al kirchnerismo y que por eso le daba igual si encabezaba este o aquel. La elección para secundarlo de la exmodelo Karen Reichardt parece simplemente surrealista y apartada de la más elemental ingeniería electoral. Si Espert da finalmente un paso al costado, ella quedará arriba de todo. Insólito.

Los datos recabados por la consultora Ingob a propósito de este tema son más que elocuentes: las búsquedas en Google sobre el diputado libertario y Fred Machado se dispararon a un 1000% y superaron los 30 K. El 96% de las menciones en redes fueron negativas. Hubo más de 5 millones de interacciones y más de 910.000 menciones en X. La audiencia de este tema está integrada en un 62% por hombres, de los cuales uno de cada dos tienen entre 18 y 35 años, grupo etario que conforma el núcleo duro de votantes de LLA. La curva de conversación fue ascendiendo en el transcurso de la semana hasta llegar a un pico de 260.000 menciones el viernes.

El Presidente en soledad ejerció la defensa de Espert desde el Gobierno con 28 posteos y RTs, pero no hubo foto de la reunión de anteanoche en Olivos.

Fue la semana de las “no fotos”: tampoco las hubo de la reunión de Axel Kicillof con Cristina Kirchner, ni de las dos de Milei con Mauricio Macri.