Estoy saliendo con un Chatbot

¿Qué hacer cuando tu pareja te es infiel con ChatGpt? ¿Cómo reaccionar cuando descubrimos que fuimos engañados con un algoritmo? La revista Wired relata varios casos recientes de romances de humanos con inteligencias artificiales. ¿Se trata de una moda pasajera, o de otra razón más para preocuparnos?

Los amantes made in IA suelen tener éxito cuando encuentran personas con sus necesidades emocionales insatisfechas. Eva de Nueva York tiene 46 años, se encariña con sus compañeros de IA y decide poner fin a su relación con una pareja humana. Otra mujer decide romper con su marido después de descubrir que éste había gastado miles de dólares en una aplicación de IA diseñada para imitar a mujeres sexys, latinas... y menores de edad.

Nunca fue fácil el amor. Pero -a diferencia de la vida- los amantes hechos con IA brindan apoyo emocional, siempre nos dan la razón y solo quieren cumplir con nuestros deseos. Pero quién puede desear un amor así: sin diferencia, sin sufrimiento, sin sombra y sin demanda.

Y además:

Según una encuesta del Instituto Kinsey, alrededor del 60 % de los solteros norteamericanos afirman que las relaciones con IA son una forma de engaño. Y en algunos estados se lo considera una infidelidad digna de ser tomada como causal de divorcio.