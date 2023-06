escuchar

Seguramente Cristina Kirchner, en sus pretendidos elogios a Sergio Massa, quiso usar el término como lo suele tomar el lenguaje popular, confundiendo “fullero” con “apostador” o con “tahúr”, el “que se entrega compulsivamente a juegos de azar”. Quienes tengan experiencia psicoanalítica sabrán que las palabras siempre tienen su significado, más allá del que le haya querido dar el hablante. “Trampa y engaño que se comete en el juego”, define la RAE a fullería, y agrega: “Astucia, cautela y arte con que se pretende engañar”. Si vamos al significado real del calificativo que usó, la vicepresidenta debería tener en cuenta que esta no es la primera vez que un político pone el guiño para la izquierda y gira a la derecha, o viceversa. Sobran ejemplos en su espacio político. “Síganme, no los voy a defraudar”, prometía Carlos Menem en la campaña que lo llevó a la presidencia en 1989. “Si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie”, confesó años después el hábil riojano. Después de todo, fue el matrimonio Kirchner quien apoyó la privatización de YPF en el hoy denostado gobierno de Menem, y con igual fervor ella reestatizó la empresa en su segunda gestión. En el camino quedaron unos US$600 millones para su provincia. Eso sí es apostar.