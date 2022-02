Incendios en Corrientes, impericia manifiesta del gobierno nacional

Arde Corrientes, en un incesante fuego de impericia inaudita que desnuda hasta la exasperaci贸n a un gobierno nacional paralizado y sin rumbo en muchos planos.

Corrientes lleva 45 d铆as prendi茅ndose fuego, con m谩s de 800.000 hect谩reas quemadas y una p茅rdida estimada de 26.000 millones de pesos para el sistema productivo de la provincia.

En estos procesos, la naturaleza jug贸 su parte, con los efectos devastadores del cambio clim谩tico manifestado en una sequ铆a de m谩s de 60 d铆as, falta de lluvias, alt铆simas temperaturas que confirman ese cambio que nos pone en alerta.

Este tipo de situaciones extremas se suceder谩n con una frecuencia cada vez m谩s acelerada.

Hoy hablar de sequ铆a ya no explica todo el fen贸meno, hablemos de calentamiento global. No alcanza con la ley de humedales (necesaria, pero no es excusa para no actuar).

El C贸digo Penal no apaga incendios. El fuego no se proh铆be por ley.

Tres a帽os de d茅ficit h铆drico, donde habitualmente hay un 40 % de la superficie con agua, ahora solo alcanza a menos del 10%. Entonces, no es un fen贸meno extraordinario la bajante del Paran谩.

Con pol铆ticas p煤blicas efectivas, se pueden mitigar o extinguir los incendios. Por el contrario, una pol铆tica p煤blica err贸nea hace que los incendios se prolonguen causando da帽os irreparables, haciendo m谩s cr铆tica la amenaza de extinci贸n de especies de la regi贸n, como el yaguaret茅 o el aguar谩 guaz煤.

Ver como se van entre las llamas las cenizas del arroz, la forestaci贸n, y los c铆tricos, mientras se escuchan los ayes del ganado y el dolor inmenso de los pobladores que pierden a帽os de esfuerzo y trabajo, mientras Ministros del gobierno nacional pusieron su esfuerzo en culpar a los afectados y al gobierno local, dejan a la provincia en la certeza de la soledad sin raz贸n a la que la somete la ineptitud de la gesti贸n nacional.

Tanta desidia nos llena de amargura la boca de los argentinos que, a煤n as铆, saldremos adelante y superaremos las inclemencias del tiempo y la desidia del relato K, que no encuentra techo ni prudencia.

El Estado argentino hizo un aprendizaje: en 2017, el gobierno del presidente Macri decidi贸 pasar a la 贸rbita del Ministerio de Seguridad al Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), previamente ubicado dentro del Ministerio de Ambiente. El objetivo de esta modificaci贸n responde a la necesidad de fortalecer la respuesta de forma integral ante incendios que afecten al ambiente, como as铆 tambi茅n a las poblaciones locales, y de articular su intervenci贸n con las autoridades jurisdiccionales y regionales, de acuerdo a la magnitud y a las caracter铆sticas de los focos 铆gneos. El Ministerio de Seguridad est谩 dise帽ado y preparado, t茅cnica y humanamente, para lidiar con emergencias de esta 铆ndole.

A partir del traspaso, la Secretar铆a de Protecci贸n Civil del Ministerio de Seguridad cre贸 sistemas y herramientas para la alerta temprana de incendios, g茅nero un centro de comando y control unificado para el combate del fuego y las emergencias en todo el territorio nacional. Este centro recib铆a informaci贸n de provincias y municipios en tiempo real, datos climatol贸gicos e im谩genes satelitales que permit铆an hacer un seguimiento en tiempo real de las situaciones de incendio en el pa铆s.

Habitualmente, la gesti贸n de riesgo est谩 determinada por cuatro pilares: prevenci贸n (que incluye planificaci贸n y detecci贸n de potenciales riesgos), capacidad de respuesta (protecci贸n de civiles, damnificados y regiones afectadas), rehabilitaci贸n (recuperaci贸n y prestaci贸n de servicios b谩sicos afectados) y reconstrucci贸n (reparaci贸n definitiva y mejora de la infraestructura da帽ada).

Bajo estos t茅rminos, el Ministerio de Seguridad contaba con un respaldo amplio, eficaz, y multidimensional para responder ante la amenaza del fuego.

Las Fuerzas Armadas, que cuentan con capacidad de mando y organizaci贸n, participaron coordinadamente en todos los eventos que tuvieron lugar, con alta profesionalidad.

Ese esquema prob贸 ser efectivo frente a lo ocurrido en Mendoza a fines de 2017 e inicios de 2018, donde a trav茅s del SNMF el gobierno asisti贸 a la provincia mediante el empleo de aviones observadores e hidrantes, helic贸pteros y brigadistas especializados en el combate de incendios, pertenecientes a cuadrillas de Buenos Aires, La Pampa, y C贸rdoba.

Este sistema de funcionamiento fue desmantelado por completo al finalizar la gesti贸n del presidente Macri. A esto se sum贸 la falta de inversi贸n en insumos prioritarios por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la suspensi贸n de capacitaciones para el Sistema de Comando de Incidentes (SCI). La falta de insumos no solo expone al personal voluntario a altos riesgos, adem谩s garantiza el fracaso de la intervenci贸n.

A diferencia de la gesti贸n anterior, durante la temporada de 2022 se contrataron menos de la mitad de los aviones hidrantes y parte de los helic贸pteros requeridos no contaban con helibalde.

El gobierno actual retrocedi贸. Desarticul贸 todo lo que se hab铆a avanzado y hoy puso nuevamente a cargo al Ministerio de Ambiente, que no est谩 preparado para hacer frente a emergencias. Semanas de inacci贸n as铆 lo demuestran.

William Shakespeare nos invit贸 a encender un sue帽o y dejarlo arder en nosotros. El gobierno K nos invita, con su relato desbordado, a vivir en el incendio. No lo haremos. La Argentina va hacia el futuro porque su ciudadan铆a quiere vivir encendiendo esperanzas, apagando fuegos de relatos de insensatez.

Presidenta Pro Nacional