Justicia, la palabra clave que vuelve a inquietar

El Gobierno está expuesto al vértigo que sufren los oficialismos por la falta de un liderazgo en la oposición. Un trance que coincide con la temporada de éxito de su programa económico. Esa estabilidad es la que promueve disputas entre quienes especulan con una racha prolongada de permanencia solitaria en el poder. Igual que con el estancamiento y la retracción del consumo, La Libertad Avanza relativiza el riesgo de esa puja para un plan tan ambicioso e imputa esa versión de los hechos a los enemigos de su obra.

Javier Milei incluye en esa categoría a quienes advierten que la apertura del mercado podría traer desequilibrios por el cambio de reglas en el comercio internacional que impulsa Donald Trump, su principal aliado externo. El show de canciones y diatribas del Presidente procuraría amortizar la espera de una sociedad a la espera de resultados tangibles de ese proceso, pero que aprecia la corrupción (42,6%) como un problema superior al desempleo (34,8%): una tendencia estable desde agosto.

Los audios en los que Diego Spagnuolo involucró a Karina Milei en supuestas coimas en la Andis trascendieron ese mes. El avance de esa causa y las novedades del caso $LIBRA justificarían que Karina Milei tome posiciones preventivas. Pero hallar a alguien que sustituya a Mariano Cúneo Libarona y bloquear el ascenso de Sebastián Amerio al Ministerio de Justicia no parece tan fácil. Contra lo previsto, Cúneo Libarona podría quedarse en el Gobierno más allá de marzo.

Por decirlo de algún modo, Amerio es un delfín de Santiago Caputo en su pelea contra Karina. Pero sobre todo contra Martín y Eduardo “Lule” Menem, sus laderos. Lule es otro aludido en los audios de Spagnuolo. La Justicia es un área decisiva para monitorear la actividad en causas sensibles. Los efectos de esta coreografía desordenada se proyectan en la provincia de Buenos Aires, donde Karina respalda la candidatura de Sebastián Pareja a gobernador en perjuicio de la de Diego Santilli.

El ministro del Interior supo sobre el escenario de La Derecha Fest que sería orador por orden de Milei. Tal vez la forma de compensar el acto que Caputo montó para Cristian Ritondo en Pinamar Norte con la inauguración de una estación de servicio de YPF, a pocas cuadras de la última inversión inmobiliaria del diputado de Pro. Detalles nimios. Igual que el hecho de que Ritondo haya utilizado en esas arenas un vehículo todoterreno inscrito el 14 de enero a nombre de su constructora, pero que hasta esa fecha tuvo de titular en Funes, Santa Fe, a Julio Gervasio González, un vendedor de autos cercano a la banda de Los Monos. González declaró en la causa Peras Blancas haber tenido en su poder una moto deportiva sin documentación. Los Monos le atribuyeron a Juan Carlos Vienna recibir esa moto como dádiva para condenarlos. Vienna es el juez que investigó Peras Blancas: el envío de 1,2 toneladas de cocaína a Portugal en toneles de pulpa de esa fruta.

La Justicia bonaerense suspendió la actividad de vehículos deportivos en La Frontera hasta que la seguridad sea garantizada por el intendente Juan Ibarguren. Algo parecido a pedirle que gobierne en ese predio. Una exigencia que no dependería de su dedicación. Sobre todo si es cierto que autoridades nacionales se opusieron a cerrar La Frontera como propusieron en octubre el municipio y el gobierno bonaerense. El menor Bastián casi pierde la vida por un accidente de tránsito en La Frontera.

La foto de Santilli y Ritondo en la Casa Rosada demostró el valor para el Gobierno de la vida interna de un partido en crisis como el Pro bonaerense. El oficialismo precisa mantenerlo bajo control para que no se divida el electorado que comparten. Ritondo preside el Pro bonaerense. Competir con listas propias es la bala de plata con la que juguetea Mauricio Macri, reconciliado con Jorge, su primo y jefe de gobierno por la mediación de Daniel Angelici.

Angelici aprovecharía esa influencia para asediar a Gabriel Sánchez Zinny. Más relevante que perder a Fernando Calvo, secretario de Legal y Técnica, es que Agustina Majdalani sustituya a Karina Burijson en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, dos áreas que dependen del jefe de Gabinete, pero ocupadas por fieles a Angelici. El caso de Burijson es llamativo: es a Jorge Macri lo que Majdalani a Angelici: alguien de la más absoluta confianza.

Majdalani deberá gestionar las repercusiones de la adjudicación directa a La Rumana resuelta por Sánchez Zinny para sanear tierras contaminadas con plomo en el Parque de la Innovación. Aunque el saneamiento ambiental es uno de los servicios que oferta, el 27 de enero esa firma promovió en la página 15 de Clarín el alquiler de baños químicos, la actividad en la que se especializaría.

Sin antecedentes ni permisos habilitantes, La Rumana habría sido elegida por los 2600 millones que presupuestó para remover dos mil toneladas de tierra, un precio inferior al de las únicas tres empresas habilitadas a hacer el trabajo. Majdalani debería ser más persuasiva que Sánchez Zinny y lograr que alguna de ellas acceda a ser subcontratada por La Rumana. Es decir: percibir un valor por debajo de sus costos para realizarlo.

Sánchez Zinny declarará en marzo ante María Eugenia Capuchetti por el supuesto financiamiento a consultoras de familiares con créditos fiscales mientras fue titular del Instituto Nacional de Educación Técnica. La jueza federal dispuso cinco allanamientos el 29 de enero que completaron los 30 de fin de año en la causa en la que se investigan supuestos vínculos entre Sur Finanzas y la AFA. Además de documentación y dispositivos electrónicos, en uno de los últimos realizados a una propiedad de Ariel Vallejo en Adrogué, aparecieron dólares, euros, marcos, monedas de plata y lingotes de oro. Ese hallazgo les daría la razón a quienes sostienen que, por fuera de su apariencia hostil, el conurbano no es más que un gran tesoro escondido. Capuchetti, María Servini, Esteban Casanello, Adrián González Charvay y Federico Villena son los cinco jueces federales que pugnan por dar con la clave de bóveda para descubrirlo en la causa AFA.

La Cámara Federal de Casación determinará quién se quedará con esa causa. El Código Procesal determina que debe hacerlo quien haya intervenido primero y tenga la investigación más avanzada. Casanello allanó Sur Finanzas por su presunta conexión con la causa de Andis. Capuchetti investiga por presunto lavado de dinero a Francisco Hauque y Elías Piccirillo. ¿Fueron con Vallejo parte del “rulo” financiero para que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, compre la mansión en Pilar? Esa hipótesis ronda la causa que tiene Capuchetti, iniciada en 2021. Capuchetti ya le pidió copia a Servini de su expediente. La cerrada defensa por parte de Gregorio Dalbón de Claudio “Chiqui” Tapia y las supuestas gestiones del ministro de Justicia bonaerense, Martín Mena, para que la causa vaya a González Charvay en Campana, hacen presumir que tal vez sea Cristina, y no Axel Kicillof, quien orquesta la protección para mantener al titular de la AFA al frente de la Ceamse.

De ser así, habría implícita una fina ironía en la designación de Kicillof como nuevo titular del PJ bonaerense. Sería el único que garantizaría fidelidad al gobernador. El requisito impuesto al resto de los aspirantes por un entorno donde pesan Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares. El ministro de Infraestructura y el intendente de Almirante Brown desean ser el próximo gobernador. Un cargo para el que Kicillof propone a Carlos Bianco, su ministro de Gobierno. Cautos como siempre, los intendentes prescinden de pronunciamientos.