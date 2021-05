La Argentina, Australia y Canadá: las funciones del “Estado presente”

Es universalmente reconocido que el Estado debe proveer a la sociedad servicios esenciales básicos con bienes públicos que se caracterizan por ser indivisibles, es decir, que cada ciudadano por sí solo no podría enfrentar. Las principales funciones del Estado se pueden resumir en cinco: salud, educación, seguridad, defensa y justicia. Lamentablemente, en cada una de estas áreas el Estado argentino presenta déficits alarmantes. Cabe hacer una salvedad con respecto a la educación, porque en la Argentina el gobierno tiene un papel importante en cuanto a los programas y los contenidos, pero el sector privado ha venido a ocupar un lugar cada vez más relevante debido al deterioro de la educación pública.

Comparando los datos relevantes de la Argentina con los de otros países con similares recursos naturales, como Australia y Canadá, que surgen de las publicaciones del Banco Mundial, puede verse que nuestro país se encuentra muy por debajo de aquellos, de acuerdo a los últimos datos disponibles. Veamos.

Salud pública. Según datos de 2019, la tasa de mortalidad infantil, expresada en menores de 5 años cada 1000 habitantes, era de 9.3 en la Argentina, 4.9 en Canadá y 3.6 en Australia.

Seguridad. El número de homicidios intencionales cada 100.000 habitantes en 2018, era 5.3 en la Argentina, 1.7 en Canadá y 0.9 en Australia.

Educación. El gasto público en educación en lo que respecta al PBI muestra porcentajes bastante similares en la Argentina (5.5%), Canadá (5.3%) y Australia (5.3%). Lo mismo ocurre con relación al gasto total del gobierno en la Argentina (13.3%), Canadá (12.2%) y Australia (13.6%). (Los datos corresponden a 2017, si bien los últimos disponibles de Canadá son de 2011, muestran estabilidad hasta entonces). Sin embargo, el nivel alcanzado por la educación muestra resultados diferentes, según puede verse en las Pruebas PISA, que organiza la Ocde. En la última medición, de 2018, la Argentina ocupó el lugar 66° sobre 79 países, lejos de Canadá (9°) y Australia (21°). En matemática, fundamental para el aprendizaje de las “ciencias duras”, la posición argentina fue 71° sobre 79 países.

Defensa. Los gastos militares como porciento del gasto del gobierno central en 2019 alcanzaron a 1.9% en la Argentina, 3.1% en Canadá y 5.1% en Australia.

Justicia. El Índice de Fortaleza de los Derechos Legales, elaborado por el Banco Mundial, donde 0 es igual al más débil y 12 al más fuerte, muestra los resultados más negativos para la Argentina (2), en su comparación con Canadá (9) y Australia (11).

Si nuestro país quiere revertir la tendencia decreciente que viene arrastrando desde hace varias décadas, que le han hecho caer del 10º lugar en el mundo por PBI por habitante en 1913 de acuerdo al relevamiento realizado por A. Maddison para la Ocde (The World Economy) al número 62 en 2018, según el Banco Mundial, deberá poner todos sus esfuerzos en cómo se utiliza el gasto público en las áreas que le son esenciales y no dilapidar los recursos fiscales en áreas que no le son esenciales.

