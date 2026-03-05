La batalla por el alma del “Grand Old Party”: Marco Rubio y el horizonte 2026

La Conferencia de Seguridad de Múnich suele ser el espacio en el que la alianza atlántica expone sus debates sobre los escenarios de seguridad regional. Sin embargo, la reciente intervención de Marco Rubio fue mucho más que una mera presentación de la posición de Washington sobre Europa.

El secretario de Estado desplegó una narrativa orientada a “construir una nueva amistad” con Bruselas. Lejos de ser una fórmula diplomática vacía, sus palabras adquieren otra dimensión cuando se las sitúa en el contexto doméstico estadounidense.

En una revisión clásica de los errores del multilateralismo y del idealismo liberal, Rubio recordó a Europa el exceso de apaciguamiento tras la caída del Muro de Berlín, aunque dejó claro que ese error “lo habían cometido juntos” y que ahora correspondía repararlo de la misma manera. Hace un año, en el mismo foro, J.D. Vance describía Europa como una región en declive, destinada a convertirse en una amenaza ideológica similar a la de China o Rusia.

El contraste entre ambos discursos no responde a un giro en la actitud de Washington, sino a la primera diferencia pública y notoria entre los potenciales sucesores de Trump. Los sectores moderados del Partido Republicano comienzan a ver en Rubio al único dirigente capaz de equilibrar el capital ideológico y el respaldo financiero que el vicepresidente Vance ha cultivado para asegurarse el aval del magnate de cara a una futura sucesión. Pero 2026 se convertirá en un punto de inflexión en la carrera política del secretario de Estado.

Rubio inició el año conduciendo la operación “Absolute Resolution”, que extrajo a Maduro de Caracas, y luego mostró una notable eficacia diplomática para torcer las inercias ideológicas del chavismo, obteniendo acceso a concesiones petroleras, la aceptación de deportados e incluso la cooperación de inteligencia con la nueva jerarca del chavismo, Delcy Rodríguez.

Semanas después, no solo desactivó tensiones con Colombia, sino que también contribuyó a suavizar el vínculo entre Petro y Trump para concretar la visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca, una maniobra que pronto se repetirá con la llegada de Lula desde Brasil. Si a esto se suma el endurecimiento financiero impuesto por Trump a La Habana, el grado de confianza del presidente en su secretario de Estado para América Latina parece total.

Ante un liderazgo tan volátil como el de Trump, Rubio se proyecta como el pacificador y mediador ideal del trumpismo en la región, un garante de racionalidad en la ejecución de las decisiones tomadas en el Salón Oval respecto de las Américas. En política, estos perfiles son funcionales para amortiguar tensiones y coordinar negociaciones que, muchas veces, exceden la paciencia o el estilo del líder. Pero también constituyen una plataforma de posicionamiento interno. En Múnich, Rubio buscó presentarse ante Bruselas como ese interlocutor confiable capaz de reconstruir mínimos niveles de confianza con Washington.

Vance, por su parte, no solo descartó participar en Múnich, sino que también se ha ausentado selectivamente de varios anuncios y negociaciones encabezados por Trump y Rubio, como la extracción de Maduro o las conversaciones con petroleras interesadas en Venezuela. En cambio, el vicepresidente ha privilegiado su presencia en foros ultraconservadores como el evento Turning Point, fundado por Charlie Kirk.

Mientras tanto, las elecciones de mitad del mandato empiezan a asomar y varios distritos republicanos temen el impacto del voto latino. Las redadas masivas del ICE se convirtieron en un problema operativo y político, con denuncias por detenciones indebidas de ciudadanos estadounidenses. Trump anunció una pausa en estos operativos tras un informe del Departamento de Seguridad Nacional que indicaba que solo el 14% de los inmigrantes detenidos tenían antecedentes penales.

A finales de 2025, Trump, Vance y Rubio habían emitido declaraciones contradictorias sobre la cuestión migratoria, mientras que congresistas ultraconservadores cuestionaban una supuesta falta de devoción al America First en algunos despachos de la Casa Blanca. Al mismo tiempo, republicanos que sostienen sus escaños por estrechos márgenes advierten que una caída del voto latino podría resultar decisiva, especialmente en la Cámara de Representantes.

A la par de su gestión en el hemisferio occidental, Rubio tiene que navegar las aguas más turbulentas de su mandato tras el estallido de la crisis abierta con la República Islámica de Irán. El pasado 28 de febrero, bajo la dirección de la administración Trump y en coordinación con Israel, se lanzaron ataques conjuntos –denominados operación Furia Épica por Washington– contra objetivos estratégicos y altos mandos iraníes. El secretario de Estado ha defendido estas acciones como una medida preventiva necesaria para neutralizar una amenaza nuclear inminente, advirtiendo que los golpes más duros de las Fuerzas Armadas estadounidenses están por venir si Teherán no cesa sus agresiones contra intereses de EE.UU. y sus aliados. Mientras Rubio prepara su quinta visita oficial a Israel para coordinar los planes de posguerra en Gaza y la contención en el Líbano, su discurso combina la firmeza militar con la designación de Irán como un “Estado patrocinador de detenciones injustas”, consolidando un perfil que, a diferencia del aislacionismo de Vance, apuesta por una presencia activa y punitiva en el tablero global.

En ese contexto, Rubio comienza a perfilarse como la figura menos erosionada. Un estudio reciente de Pew Research otorga a Trump y a Vance niveles de imagen negativa del 58% y del 52%, respectivamente, mientras que Rubio registra un 44%. Aunque es un piso alto, resulta manejable. El secretario de Estado acumula un 34% de imagen positiva y un 19% de desconocimiento, lo que le otorga margen de crecimiento frente a la sobreexposición de la fórmula presidencial.

Es difícil determinar si este posicionamiento es plenamente consciente o el resultado de las circunstancias. Pero las elecciones de mitad del mandato abrirán un debate interno en el Partido Republicano sobre su rumbo ideológico y estratégico, ahora que el trumpismo ha completado su transformación orgánica.

El control doctrinario de Trump es profundo, pero las divergencias entre Vance y Rubio muestran que el movimiento no es homogéneo. El ala que respalda una presidencia fuerte, orientada a reorganizar el aparato militar y económico estadounidense, no coincide necesariamente con la que impulsa agendas ultraconservadoras y aislacionistas.

La historia republicana muestra que, aunque los líderes pasan, las estructuras perduran. Nixon, Reagan y los Bush moldearon al Partido Republicano a imagen y semejanza de sus administraciones, redefinieron su agenda y su coalición electoral, pero ninguno logró convertir su impronta en una arquitectura eterna.

Múnich deja así una lectura premonitoria del debate que el partido deberá afrontar tras más de una década de trumpismo, que no solo transformó la manera en que los republicanos miran al país, sino también la manera en que el país observa al Partido Republicano. Rubio y Vance, como promesas jóvenes y antagónicas, parecen destinados a encarnar ese debate y a definir la dirección del Grand Old Party en los próximos años.

