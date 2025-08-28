La Chiqui by power

No falla nunca. Es la única invitada a la que le reservan un saloncito especial de acceso restringido. El rito volvió a repetirse anteanoche cuando los salones de la embajada uruguaya desbordaban por la recepción para conmemorar la fiesta patria del país vecino. Tres violinistas recibieron a la ya legendaria Mirtha Legrand ejecutando los archiconocidos acordes de su programa.

Recientemente acaba de romper un nuevo récord: cuando solo falta un año y medio para su centenario, protagoniza un muy comentado spot publicitario.

“La Shell, la de todos”, se llama la ambiciosa campaña que cuenta en otro comercial con la participación de Soledad Pastorutti. El próximo jueves se agregará un tercero, que sería el futbolista Paulo Dybala.

El poder de convocatoria de la diva es impresionante: en solo una semana logró 17 millones de impresiones y 8 millones de alcance. El aviso se filmó en tres jornadas, con producción de Landia Film.

“Hay símbolos que son muy propios y cercanos para los argentinos. Tal es el caso de La Chiqui, por eso pensamos que tenía que estar en esta campaña”, explica Papón Ricciarelli, Founder & CEO de la agencia de publicidad Don by Havas.

Legrand, recargada. ¿Cuál será su próxima proeza?