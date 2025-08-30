La falsa balada de Emily Portman

Hace rato que Emily Portman, la cantante folk inglesa, no publica nada nuevo. Por eso a ella le pareció extraño que varios fans la felicitaran por un nuevo disco llamado “Orca” y disponible en Spotify. Sonaba como sí fuera ella, pero se trataba de una producción falsa generada por IA. Este disco de una falsa Emily también podía escucharse en eTunes y otras plataformas de streaming.

Portman calificó a esta imitación como “basura de IA”. “Nunca podré cantar perfectamente afinada como la voz del disco ‘fake’, y no quiero hacerlo. Soy humana”, protestó.

Cuenta la leyenda que Chaplin se presentó a un concurso de imitadores y perdió contra el cómico Milton Berle. La decisión del jurado fue la correcta, porque se trataba de un concurso de imitaciones y una imitación no es la persona sino un repertorio de sus tics reunidos. La IA se esfuerza por imitar a la inteligencia humana y a veces se le parece. Esa es su falla. Y muchas veces nos comportamos como si no fuéramos nosotros mismos.

Y además...

Este caso, junto al de las producciones falsas de músicos indies como Wilco y Jakob Dylan, es un llamado de alerta ante la posibilidad de una red global de fraudes, con la consiguiente pérdida de la confianza. La noción de fake que llega a la industria de la música.