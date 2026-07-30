Los mayores de 50 conforman un activo que tiene mucho que aportar a la fuerza de trabajo de un país

La generación silver, motor de la nueva economía urbana Las personas mayores de 50 años, por su experiencia y capacidad para resolver problemas, resultan fundamentales para las empresas, las instituciones y los emprendimientos

Por Jorge Giorno Para LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Durante demasiado tiempo, la sociedad asoció el paso de los años con el retiro de la vida productiva. Sin embargo, el aumento de la expectativa de vida, los cambios tecnológicos y las nuevas formas de trabajo obligan a revisar esa mirada. La llamada generación silver, integrada por las personas mayores de 50 años, representa hoy una fuerza económica, laboral y cultural decisiva para el desarrollo de los centros urbanos.

Las ciudades concentran servicios, comercios, universidades, hospitales, industrias culturales, gastronomía, turismo y actividades profesionales. En ese escenario, la experiencia acumulada por quienes han trabajado durante décadas constituye un capital que no puede desperdiciarse. Profesionales, comerciantes, técnicos, docentes, artistas y trabajadores mayores de 50 años poseen conocimientos, vínculos y capacidades para resolver problemas que resultan fundamentales para las empresas, las instituciones y los emprendimientos.

Incorporar a la generación silver al desarrollo económico no significa enfrentarla con los jóvenes. Por el contrario, permite construir una relación de complementariedad. Los más jóvenes pueden aportar nuevas habilidades digitales, innovación y familiaridad con tecnologías emergentes, mientras que los trabajadores experimentados ofrecen conocimiento sectorial, capacidad de organización, liderazgo y memoria institucional. Las duplas intergeneracionales, las mentorías y los equipos diversos pueden aumentar la productividad y reducir los errores propios de la falta de experiencia.

Cuando una persona mayor de 50 años emprende, asesora a una empresa, dirige un proyecto o transmite un oficio, también contribuye a crear empleo para las nuevas generaciones. Un emprendimiento silver puede contratar diseñadores, programadores, vendedores, asistentes, técnicos y trabajadores de distintas edades. La experiencia, de ese modo, no ocupa el lugar de la juventud: crea oportunidades para ella.

La generación silver también puede impulsar la revitalización de la economía urbana mediante el consumo. Sus demandas abarcan salud, vivienda, tecnología, educación, movilidad, cultura, gastronomía, deporte, turismo y recreación. Esta economía plateada abre nuevos mercados y permite ampliar la actividad en horarios muchas veces desaprovechados. Teatros, restaurantes, librerías, museos, clubes, centros culturales y circuitos turísticos pueden desarrollar propuestas diurnas y generar más movimiento durante toda la semana.

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La generación silver también puede impulsar la revitalización de la economía urbana mediante el consumo y el esparcimiento, por ejemplo en teatros, restaurantes, librerías, museos, clubes, centros culturales y circuitos turísticos NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

El esparcimiento debe ser comprendido como una industria urbana. Cada salida al teatro, cada recorrido turístico o cada actividad deportiva moviliza una cadena de empleo que incluye artistas, productores, comerciantes, gastronómicos, transportistas, profesores y trabajadores de servicios. Una ciudad con más actividades es también una ciudad con calles transitadas, comercios abiertos y espacios públicos ocupados positivamente. La actividad económica, en ese sentido, contribuye a mejorar la seguridad.

Promover el trabajo y la participación de los mayores de 50 años también mejora la calidad de vida colectiva. La actividad laboral, cultural y social fortalece la autonomía, previene el aislamiento y favorece la salud física y emocional. Al mismo tiempo, una ciudad accesible, caminable y segura beneficia a toda la población: personas mayores, familias con niños, personas con discapacidad y trabajadores.

El desafío consiste en abandonar las políticas que consideran a la longevidad solamente como un costo. Se necesitan programas de reconversión laboral, capacitación tecnológica, contratos flexibles y registrados, apoyo a emprendedores, créditos, espacios de trabajo compartido y estímulos para la contratación de personas mayores de 50 años.

La generación silver no representa el final de la vida productiva, sino una nueva etapa de creación, consumo y participación. Las ciudades que comprendan esta transformación podrán generar más empleo, fortalecer su economía y construir una convivencia más equilibrada entre generaciones. El futuro urbano no se alcanza descartando experiencia, sino convirtiéndola en una fuerza capaz de producir desarrollo, bienestar y nuevas oportunidades.

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Por Jorge Giorno Para LA NACION Exdiputado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires