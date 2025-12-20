La soberbia libertaria y la carcajada de los dioses

Le atribuyen a Albert Einstein el mejor consejo de todos, la más lúcida advertencia, la más eficaz vacuna contra la arrogancia: “ El que se erige en juez de la verdad y el conocimiento, es desalentado por las carcajadas de los dioses ”. Esas risas estentóreas, como si las deidades de la política se estuvieran agarrando el vientre, atronaron el país pocas horas después de que el jefe del Estado (con perdón de la palabra) abandonara su prudente y provechoso mutismo de las últimas semanas para desplegar su conocida soberbia en la mesa del Gordo Dan. Esa altanería gigantesca e hiriente, cargada de desprecio por casi todos, fue ruidosamente festejada por sus fanáticos. A propósito, decía Albert Camus que “ toda forma de desprecio, si interviene en política, prepara o instaura el fascismo ”. A esta altura, el León y sus fieras ya deberían saber, por otra parte, que la pedantería libertaria expuesta con feroz alegría y a los cuatro vientos labra su propio infortunio: si ríes el miércoles, llorarás el jueves . Una recomendación para Balcarce 50: aunque sea por cábala deberían dejar de fanfarronear y cantar victoria antes de la gloria. Porque los errores catastróficos y las consecuentes carcajadas de los dioses luego del cacareo narcisista, la testosterona y la jactancia en “conciertos” o en streaming ya se han vuelto tradición dentro de la breve cronología del nuevo derechismo argento.

A pocas horas de haber mostrado tanta autosuficiencia, descontando que ahora tienen tan fácil la gobernabilidad parlamentaria y sacan como por un tubo leyes laberínticas y vastas, volvieron a exhibir una impericia asombrosa y a sufrir una amarga e innecesaria derrota en el Congreso de la Nación . A pocas horas también de haber lanzado diatribas contra los kirchneristas –espantapájaros siempre funcionales a la hora de disimular las venalidades y trastadas propias–, los libertarios armaron una negociación secreta con sus archienemigos, cerraron un pacto de madrugada y votaron unas designaciones en un organismo de contralor (la Auditoría General de la Nación) que no pueden explicar a la luz del día sin ponerse colorados. Menem lo hizo . Por orden de Milei y de los Caputo: metió con sigilo y a último momento, como si fuera de contrabando, un capítulo que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. El oficialismo “hizo una de más”, como graficó Laura Serra, sobreestimando su condición de primera minoría (pero minoría al fin) y también la relación de obediencia debida que ciertos legisladores de distintas provincias supuestamente mantienen con sus respectivos gobernadores. Amateurs perpetuos . El Presupuesto Nacional se aprobó en general en la Cámara de Diputados, pero esos apartados sensibles no fueron revocados y todo el proyecto quedó así en capilla, y las secuelas de semejante Waterloo desbarataron el soñado “trámite exprés” de la reforma laboral en la Cámara Alta, votación que los senadores debieron posponer para febrero y a regañadientes. Los gritos de furia en la Casa Rosada hacían temblar hasta los morriones de los granaderos. El picnic legislativo de Navidad se aguó bruscamente, a pesar de que el espíritu de las fiestas y las vacaciones inminentes distraen y anestesian el escándalo, y que la convocatoria de la CGT resultó tan paupérrima que no ofreció más que satisfacciones. Otra recomendación: para la próxima manifestación popular, a los reputados caciques gremiales les convendría alquilar el Gran Rex.

