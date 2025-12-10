La última milla

Nada es sencillo acá. Pero llegar a fin de año suele ser un desafío enorme. Y sin contar con eventos excepcionales. Contabilicemos solo la vida promedio de los argentinos. Nada es demasiado previsible. Hasta en períodos de alguna estabilidad económica. Pero con lo programado alcanza para que en un año en la Argentina del planeta haya que multiplicarlo por muchos de otros países.

Veamos 2025. Dos fogonazos cambiarios, un amago de crisis financiera de la que el “amigo americano” salvó al Gobierno por los pelos, diez elecciones (entre nacionales y provinciales), dos grandes escándalos de corrupción que tocaron al Presidente y a su hermana, la primera condena firme para una expresidenta de la Nación. Lista corta, básica y agotadora que toca a todos. Sin entrar en ninguna singularidad. Pero eso termina, faltan otras exigencias. Como la larga sucesión de despedidas con algunos (ni siquiera todos) de los que tenemos algún vínculo: laboral, social, deportivo, educativo, amistoso. Imposible cerrarlo sin cumplir con eso. Que nos agobia. Tanto como nos alimenta. En todo sentido. Lo recordaremos cuando toque ponerse el traje de baño. No está tan mal. Brindemos por eso. Aunque no sea nada fácil terminar cada año. Peor es no poder hacerlo.