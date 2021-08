La ficción El Reino presenta un candidato a presidente pastor evangélico que reúne en si una serie de conductas reprochables y escasísimas virtudes. La serie presenta un cliché que se aplica en esta ocasión a una confesión religiosa particular: los líderes como aprovechadores, y la gente como ovejas sin discernimiento alguno, “pobre gente” que se dejan llevar por esos líderes inescrupulosos.

Pero por suerte está “la vanguardia esclarecida” que nos alerta, y alertan a esa pobre gente, de lo que son capaces estos “niega derechos”, (como -sin ninguna ficción- los han llamado guionista y director). Y nos alertan que para peor, son conservadores (gran delito en nuestro tiempo, para la vanguardia). Y ya se sabe que la vanguardia esclarecida es la única intérprete cultural del pueblo.

Lógicamente las iglesias evangélicas en un largo comunicado expresaron su dolor y su descontento por lo que consideran un trato injusto. Pero nuevamente la vanguardia los puso en su lugar. Le recordaron, por si no lo sabían, que la serie es una ficción, y que además ellos –Evangélicos- no tienen derecho a expresar su opinión, porque es un “intento de censura”. Ya se sabe que para la vanguardia esclarecida todo aquel que no opine de acuerdo a sus preceptos, por ejemplo en temas tan sensibles como el aborto, es un conservador, anti derechos y además censurador , así que a esos no hay que dejarlos expresarse, o si lo hacen es menester estigmatizarlos.

Pertenezco a la Iglesia Católica, cargamos también con los estigmas propios, pero los evangélicos son mis hermanos, y debo defender su derecho a expresar su dolor y sus ideas, sin ser por ello estigmatizados. Como es derecho de todo ciudadano expresarse en la dirección que sea, ojalá respetando a los que piensan diferente.

Esto de la libertad de expresión es para todos, y no es una ficción. Sería bueno que la vanguardia esclarecida lo comprendiera, aunque ya se sabe que –como dice Charly- “La vanguardia es así”…

Superior Provincial Jesuitas Argentina y Uruguay