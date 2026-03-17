Larrabure: un desafío nacional

La reciente emisión del documental El Vasco nos mira desde arriba, dedicado al coronel Argentino del Valle Larrabure, vuelve a colocar ante los argentinos una pregunta aún pendiente que trasciende su figura y su tiempo. No se trata únicamente de revisar un episodio del pasado, sino de preguntarnos si como sociedad hemos sido capaces de extraer del dolor vivido y de los enfrentamientos internos las enseñanzas necesarias para construir una nación íntegra para nuestros hijos.

Durante su cautiverio, Larrabure dejó escrita una reflexión dirigida tanto a dirigentes como a dirigidos: que el sufrimiento atravesado por los argentinos sirviera para construir un país mejor. No era una expresión nacida del resentimiento, sino del deseo de que la experiencia dolorosa pudiera conmover conciencias y transformarse en aprendizaje colectivo orientado hacia el futuro.

Esa reflexión plantea una cuestión que excede su historia personal: cómo preservar la convivencia cuando los conflictos internos llegan a enfrentar a una nación consigo misma. La tradición argentina expresó ese ideal en palabras de José de San Martín, quien afirmó que jamás desenvainaría su sable para combatir entre hermanos, estableciendo así un límite moral indispensable para la construcción nacional.

Cuando ese equilibrio se rompe, el Estado no puede permanecer ausente. En una república, no son los soldados quienes deciden el empleo de la fuerza: esa responsabilidad corresponde al poder político, que debe fijar normas claras y asumir las consecuencias de sus decisiones. Los enfrentamientos internos revelan siempre un fracaso previo de la conducción política para evitar que la sociedad llegue a ese extremo.

El verdadero desafío argentino no consiste en imponer una interpretación única del pasado, sino en extraer de la experiencia histórica las enseñanzas necesarias para proyectar el futuro. Ninguna nación puede desplegar plenamente sus capacidades mientras permanece atrapada en conflictos pretéritos.

La Argentina necesita hoy concentrar sus energías en un proyecto común que permita consolidar la estabilidad económica, fortalecer un sistema de justicia sólido y confiable, alcanzar una inserción geopolítica inteligente en un mundo en transformación, impulsar un desarrollo integral que incluya a todos sus sectores y garantizar un sistema de seguridad capaz de proteger a la comunidad y dar previsibilidad al progreso.

El reconocimiento de que ningún hombre posee la verdad absoluta –atribuible solo a Dios– permite sostener convicciones sin convertir al otro en enemigo, condición indispensable para que una sociedad supere definitivamente sus enfrentamientos.

No se trata de resolver el pasado desde el presente ni de prolongar sus disputas. Se trata de aprender de la experiencia vivida para que las nuevas generaciones puedan construir una Argentina capaz de convivir en la diferencia y orientarse hacia adelante.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la dirigencia argentina logró avanzar trabajosamente hacia una etapa de pacificación nacional, mediante el diálogo político e institucional, integrando a todos los actores del conflicto. Aquel esfuerzo pareció encarnar el mensaje que Larrabure había expresado desde su cautiverio, aunque a partir de 2004 ese camino fue abandonado cuando la acción judicial se orientó exclusivamente hacia una de las partes del enfrentamiento, dejando fuera de consideración a la otra y abriendo así aquella y nuevas brechas.

Tal vez el verdadero legado del Siervo de Dios Cnl. Argentino del Valle Larrabure, por el cual la Iglesia Católica inició su proceso de canonización, consista en recordarnos que toda sociedad, sea una familia o una nación, solo puede construirse cuando aprende a convivir con las diferencias. O sea, sometiéndolas a la prudencia y justicia en busca del bien común.

General de brigada (R)