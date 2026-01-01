Las conversaciones que definirán tu año

Un año está compuesto de conversaciones. Nuestras conversaciones determinan la calidad de lo que vivimos. Cerrar el año tiene que ver menos con hacer balances que con repasar diálogos. Por lo menos para mí, no son los grandes hitos los que definen un año, sino la suma microscópica de intercambios humanos.

Encuentros con amigos pueden haber rejuvenecido nuestra vida este año, mientras que desencuentros pueden haber generado un hueco que no siempre terminamos de mensurar.

Los “estados de ánimo” suelen ser los vestigios de conversaciones positivas o los residuos de charlas mal cerradas. La felicidad no se nos va en eventos, sino en diálogos.

Claro que no todos precisan ser profundos, nadie vive todo el tiempo mar adentro. Las orillas cuentan. Pero cada encuentro, por superficial que parezca, sea una charla con un vecino o en un almuerzo con un compañero de trabajo, puede agregarnos o restarnos vida.

El rejuvenecimiento que nos brindan las buenas conversaciones no es sólo emocional sino narrativo. Algunos encuentros dan sentido al tiempo. Nos reconectan con versiones menos cínicas y defensivas de nosotros mismos. Recuperamos presencia. Somos y somos con otros. Iluminan.

Muchas vidas de personas que creen estar rotas, solamente están llenas de conversaciones pendientes. Tienen la alacena interna repleta de un desorden que se acumula. Esa acumulación erosiona el alma, son conversaciones tectónicas que se sedimentan e implosionan dentro. Cismos silenciosos.

Todos sabemos que no es lo mismo hablar que conversar. Hablamos mucho, conversamos poco. En nuestra vida abunda el perreo de palabras pero la escasez de encuentros reales.

Por eso muchas interacciones, incluso de pareja, son seguras, pero estériles. No toda comunicación construye vínculo; algunas solo evitan escuchar el silencio. Hablamos demasiado para no oír el ruido que yace dentro.

El verdadero balance quizás sea conversacional: ¿qué conversaciones nos expandieron? ¿Cuáles nos achicaron y cuáles seguimos postergando?

No siempre elegimos lo que nos pasa, pero sí somos protagonistas —por acción u omisión— de las conversaciones que sostienen e iluminan nuestra vida. Somos también responsables de los diálogos que evitamos y de los silencios que prolongamos.

Un año no se transforma por la acumulación de intenciones, sino por decisiones conversacionales.

La excusa del cambio de año nos puede servir para elegir qué conversaciones y rostros merecen continuidad en nuestra vida y cuáles ya cumplieron su función. Qué conversaciones nos iluminan y cuáles nos apagan y desgastan.

Saber qué conversaciones continuar, cuáles reformular y cuáles cerrar susurra nuestra madurez.

El desafío es hermoso y profundo: el caluroso 2026 está todo ahí esperando que le digas con qué conversaciones lo vas a regar para que florezca.