Las habilidades profesionales también se aprenden

Las generaciones y las eras marcan un antes y un después, un anticipo y un final de un cambio. Estos cambios, que tienen ciertas transiciones, buscan ser evolutivos. La empleabilidad, sin dudas, responde a los avances de una sociedad que está en constante movimiento, crecimiento, apertura y aprendizaje.

Esta última década ha sido una de las etapas más transformadoras no solo para las empresas, sino también para los recursos humanos. La tecnología tiene un gran papel en este proceso, como también las relaciones interpersonales y las soft skills. Parece la contracara de una moneda; sin embargo, los dos mundos empiezan a convivir con un papel claro en cada función.

La transformación no es solo digital, sino también personal y profesional. En este aspecto, se hace necesario repensar la formación en general. Si el mundo del trabajo o el empleo cambia, la educación también. El desafío no solo está en la formación, sino también en brindar las herramientas adecuadas para que las personas puedan insertarse de forma exitosa en el mercado laboral, cada vez más exigente. Potenciar las habilidades interpersonales hoy es un plus que comienza a ser esencial.

Hoy las empresas demandan talento con habilidades blandas, como trabajar en equipo, capacidad para liderar, creatividad, facilidad para comunicarse, entre otras. Es por eso que debemos plantear nuevos contenidos, incorporar la tecnología junto con las técnicas pedagógicas y complementar la formación académica con la capacitación para el desarrollo de habilidades blandas y emergentes.

La educación de grado tradicional se adapta a una nueva generación que se forma de manera constante, que se mueve a una velocidad sin igual y que requiere de una “mirada 360″, que nutre e integra todos los aspectos de su vida y completa su perfil profesional de ese modo. Las habilidades profesionales y tecnológicas son transversales y serán un valor agregado en la formación personal de cada recurso humano, no solo de forma individual, sino de manera imprescindible en materia de empleabilidad y de generación de oportunidades.

Hoy pensar profesionales que desarrollen liderazgo, que sepan trabajar en equipo, que incorporen técnicas de comunicación, como también herramientas tecnológicas en nociones de inteligencia artificial y análisis de datos tiende seguramente a enriquecer las posibilidades de inserción laboral en un mercado que día a día se exige incorporar mejores recursos.

Esta formación complementaria está pensada para un mundo que invita a emprender todo el tiempo, y pensar propuestas de innovación y desarrollo en las que se tenga la capacidad de poder llevarlos adelante; de alguna manera, desarrollar en cada futuro profesional un emprendedor, o bien un desarrollador de propuestas.

El desafío es visible y grande, el objetivo está planteado y el resultado aspira a ser aún mayor. En definitiva, lo que importa son las personas y lo que hagamos con ellas. La formación seguirá siendo una de las llaves para abrir puertas el día de mañana. Y hoy tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar la llave correcta.

Secretario general de la Universidad de Morón

Pablo Navarro