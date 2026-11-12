León XIV se animó a anunciar tiempos nuevos y llamó a no tener miedo

León XIV ya dejó nuestro país después de su intensísima visita de apenas tres días que parecieron muchos más. Se fue y ya se lo extraña, decían muchos jóvenes a los que su presencia les ofreció serenidad y esperanza.

Sus modos respetuosos contagiaron el trato y las expresiones de miles y miles que lo escucharon con marcada cordialidad. Sus palabras y miradas signaron la sensibilidad y afabilidad que conmovieron a todos.

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Temprano, antes de partir hacia Luján donde una multitud lo esperaba con ansias, visitó a quienes todavía residían en la cárcel del barrio de Devoto, hasta hoy. En su mensaje, uno de los internos de la unidad penitenciaria de San Martín, que lo escuchó por televisión, definió el momento como “una mañana bendecida” tras las palabras del Papa referidas al perdón, el arrepentimiento y el poder recomenzar.

León XIV oficia misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján VATICAN MEDIA - EFE

Luego fue el encuentro frente a la basílica de Luján ante muchos miles de peregrinos. En la homilía de la misa comentó un texto del libro del profeta Isaías que presenta la imagen de diferentes terrenos, tanto montes como desiertos que se transforman por el agua en cantos de alabanza al contemplar la gloria del Señor.

Así entonces, el agua calma la sed, alivia y regala vida. Estas imágenes le permitieron pasar del lenguaje poético al anuncio de tiempos nuevos. Fiel a su inspirador Agustín de Hipona, el Papa se animó a anunciar tiempos nuevos y aconsejó no tener miedo, con la conocida expresión de Juan Pablo II.

Trasladó esas imágenes a la geografía argentina y elogió la variedad de la naturaleza y la riqueza de la gente capaz de compartir su pan y su música, su cercanía y sus silencios.

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Dijo que conocía los momentos de calvario y de oscuridad, lo cual lo llevó a recordar a María Desolada a los pies de la cruz. Para él, la nueva misión que podríamos emprender necesita procesos de perdón y de reconciliación. Supone, dijo tomando palabras de una de las canciones entonadas estos días, que reconozcamos nuestras faltas para generar un futuro mejor.

Monjas rezan en la misa de León XIV en la Basílica de Luján. Se despidió del país agradeciendo el cariño de la gente. Nicolás Suárez - EFE

Con exquisita catequesis de ejemplar misionero señaló que el itinerario litúrgico de la misa contempla la reconciliación, la comunión con la Palabra y la Eucaristía y la misión a la que están todos enviados. En suma, a vivir como Jesús, a ser fieles como María; y, volviendo a la poesía de los cantos, a mirar la vida con ojos de cielo y pintar color esperanza.

Creatividad y responsabilidad

Centrando su propuesta, citó las proverbiales y estupendas palabras de Agustín: “Ama y haz lo que quieras”, que llaman a la creatividad y responsabilidad. Y frente a la imagen de la Virgen de Luján, luciendo en su casulla los mismos colores de nuestra patria, afirmó que quería cobijarse bajo el manto de María. En seguida invitó a crear fuentes y redes de caridad y de comunión.

Posiblemente su visita pueda suscitar, más allá de un momento de sosiego y de interioridad, la conversión interior que modifique las conductas sociales.

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León XIV durante su visita a la cárcel de Devoto Vatican Pool - Getty Images South America

Además, posiblemente algunas personas se sientan atraídas a conocer el pensamiento y la espiritualidad de esa gran personalidad del siglo IV de nuestra era, el pensador y maestro de la fe que fue san Agustín.

Ese fundamental Padre de la Iglesia, magnífico escritor latino, elaboró una síntesis entre la filosofía de Platón y la revelación bíblica.

Atraído por el misterio del tiempo como vivencia del alma, conoció al final de su vida una crisis histórica que cambiaría el mundo de entonces; y sufrió desde la actual Argelia la destrucción de una cultura. Una figura que alienta en los momentos de dificultad y desazón. Para él la “ciudad terrenal” se había construido sobre el amor propio y el egoísmo. La que él llamaba “ciudad de Dios”, en cambio, sobre el amor.

Finalmente, León XIV se despidió con una frase que sirvió de titular de portadas en los medios: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos papas, uno nacido aquí y otro por adopción”.

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