“La cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones”: la mañana en que León XIV llevó un mensaje de esperanza a Devoto

“La cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones”. Con esa definición, el papa León XIV resumió esta mañana el mensaje que llevó a la cárcel de Devoto, donde escuchó los testimonios de dos detenidos y un exrecluso que relataron cómo la fe transformó sus vidas. Ante los internos, llamó a no perder la esperanza, aseguró que “siempre se puede volver a empezar” y pidió a las autoridades acompañar a los jóvenes para que no caigan en las redes de la criminalidad.

La tranquilidad de Villa Devoto amaneció mucho más temprano que de costumbre por la llegada del papa León XIV. Cientos de vecinos del barrio decidieron madrugar y acercarse a la histórica cárcel, su vecina más antigua, para intentar verlo lo más cerca posible. Aunque la cita era a las 8, muchos optaron por salir varias horas antes y empezar a caminar para conseguir una buena ubicación antes de que la policía terminara de instalar las vallas de seguridad. Varios se sorprendieron al encontrarse con que parte del recorrido ya había sido vallado durante la noche como medida preventiva.

Un cartel de agradecimiento sobresale entre la multitud que se congregó en Villa Devoto para acompañar el paso de León XIV durante su visita a la cárcel del barrio

Finalmente, cuando a las 8 en punto pasó la comitiva papal sobre la calle Tinogasta, la emoción estalló en el barrio. Miles de vecinos lo saludaban, le gritaban y, cuando lo vieron pasar, muchos estallaron en llanto y aplausos. “Le vimos la cara”, gritaba una mujer. “Este Papa me cae muy bien, le vi la mano, no puedo parar de llorar”, decía Sofía Suárez, de 25 años, vecina de Devoto. Unos minutos después, todos miraban sus celulares para ver si habían logrado grabar el momento. “Qué lástima, yo solo pude sacar a los guardias”, decía otra mujer. La sensación que quedó a su paso resultaba indescriptible. “Esto parece el sendero de la paz”, describía un hombre.

Algunos, como Marcela Mayuro, médica de 60 años, arrancaron la jornada cuando todavía era de madrugada. A pesar de vivir a pocas cuadras, decidió acercarse junto a su familia alrededor de las 4 para asegurarse un lugar privilegiado. Lo que consiguió fue instalarse en uno de los juegos de una plazoleta situada en Pedro Lozano al 5000, esquina Bermúdez.

Entre la emoción y los recuerdos de Bergoglio, Devoto recibió a León XIV

“Soy vecina de Villa del Parque. Vinimos tempranito, éramos muy poquitos y después empezaron a poner más vallas. Vine hasta acá porque sabemos que el Papa quiere tener contacto con la gente. Lo que yo le quiero decir es muchas gracias. Todas sus palabras me llegaron al corazón. Espero que también le lleguen al Gobierno, porque habló muy clarito y fue maravilloso todo lo que dijo. Además, lo de ayer en la vigilia fue espectacular. Es un mensaje para este Gobierno para que vuelvan los coros, ya que se fueron cerrando todos, y ayer se vio lo hermosos que son”, dice Mayuro.

Desde antes de las 6.30, aunque todavía faltaba para la llegada de la comitiva papal, las calles de Devoto parecían un hormiguero. “Parece el Mundial”, decía una mujer, con la colchoneta de yoga colgada en la espalda, mientras caminaba de una esquina a otra según las especulaciones sobre por dónde pasaría el representante de la Iglesia Católica.

Clara Acosta, de 27 años, y Franco Quiroz, de 29, llegaron temprano a Villa Devoto para esperar el paso de León XIV frente a la cárcel que visitó durante su estadía en Buenos Aires Redacción LA NACION

De los balcones de las casas bajas que rodean la cárcel colgaban banderas improvisadas del Vaticano, confeccionadas con acolchados y telas amarillas y blancas. Otros vecinos exhibían globos, estandartes y fotos de León XIV. “No corras, Susana, que si te caés, ¿quién te va a levantar? ¿El Papa?”, le decía una mujer a otra mientras apuraban el paso para acercarse todo lo posible al recorrido previsto.

Del lado de adentro de la cárcel, los 75 presos que todavía no habían sido trasladados al nuevo penal de Marcos Paz también esperaban la llegada del Pontífice. Según se supo, habían sido despertados temprano y aguardaban “en oración” una visita que muchos consideraban histórica. Dos de ellos tendrán la oportunidad de dar testimonio sobre cómo el encuentro con la fe durante su estadía en prisión transformó sus vidas. También estaba previsto que un exrecluso compartiera su experiencia.

Desde la madrugada, cientos de personas aguardaron la llegada del Papa a Devoto Redacción LA NACION

El fin de semana, según informó Vatican News, los internos de Devoto participaron en un retiro espiritual para prepararse para el encuentro.

Jorge Bergoglio, durante sus años como arzobispo de Buenos Aires, solía recorrer estas calles. Por eso los vecinos conservan hacia él un afecto especial y muchos hubieran querido verlo regresar. Visitaba con frecuencia la cárcel y mantuvo durante años una relación epistolar con varios detenidos, vínculo que continuó incluso después de convertirse en Papa. Entre los vecinos está extendida la convicción de que fue precisamente ese legado de Bergoglio el que llevó a León XIV a reservarle un espacio a Devoto dentro de una agenda cargada de actividades.

“Nosotros llegamos hace un ratito, pero anoche, cerca de las 12, recorrimos la zona para ver cómo iban a estar los accesos. Ahora vinimos por Bermúdez y Nogoyá, pero nos desviaron para acá. Más allá de poder verlo, estamos acá porque es la primera vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos con un Papa. Somos católicos, creyentes, y en esta visita sentimos su paz, su carisma y su alegría. Deseamos que genere una transformación, un movimiento en nuestro país, que haya más unión y una Argentina para todos”, dice Clara Acosta, de 27 años, socióloga y profesora de una escuela secundaria para adultos, que llegó junto a Franco Quiroz, de 29, contador.

Karina Marano, de 51 años, y su hijo Joaquín, de 9, viajaron desde Ramos Mejía para ver al Papa y acompañar una de las actividades más esperadas de su visita al país Redacción LA NACION

Karina Marano, de 51 años, y su hijo Joaquín, de 9, llegaron desde Ramos Mejía. “Estamos reemocionados. Este Papa es muy humano, muy cercano. No pudimos participar de otras actividades por mi trabajo, pero cuando vimos que iba a estar en Devoto y tan temprano decidimos venir. Me gustó mucho el mensaje de unión y de paz que vino a transmitir. Me llegaron cada una de sus palabras”, cuenta Karina.

Joaquín completa: “Lo único que espero es que, cuando vuelva a su país, al Vaticano, pueda descansar al menos unos días”.

A medida que se acercaba la hora de la llegada del Papa, crecían las especulaciones. Si estaba cerca o lejos. Si habían elegido bien el lugar. Si viajaría sentado del lado derecho o del izquierdo. Si convenía acercarse a Beiró o si después ya no podrían volver a ingresar. La gente iba y venía. Todo era expectativa, movimiento y alegría.

La llegada del Papa ocurrió con puntualidad y mucha emoción. Dentro del penal, el Papa fue recibido por las autoridades de seguridad y unos minutos después ya estaba escuchando los testimonios de tres jóvenes, dos de ellos que están presos y otro que ya recuperó la libertad. Los relatos fueron conmovedores.

Tras recorrer las calles de Villa Devoto, León XIV ingresó a la cárcel del barrio, donde llamó a no perder la esperanza y afirmó que “la cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones” Andrew Medichini - AP

El relato de los presos

Como el de Cristian, de 29 años. “Buenos días, Santo Padre. Muchas gracias por visitarnos, en nombre de todos los internos de las cárceles de Argentina. Mi nombre es Cristian y tengo 29 años. Me encuentro privado de mi libertad desde el año 2025 y me gustaría compartir con usted cómo Jesús transformó mi vida. Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaba a cometer delitos para sostener mi adicción. Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo; lo perdí todo. Al momento de mi detención, durante las noches no lograba dormir. La cabeza no me paraba: recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo. Ya en el penal, me acerqué a la capilla; allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con Él”.

“Decidí seguirlo, convencido de que Él es el verdadero camino. Sentí cómo tocó mi corazón. Me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos: pude ver la realidad, y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido. Recuperé los valores de mi existencia y volví a experimentar paz, alegría y amor. Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido perdón a todos los que de algún modo lastimé; los pongo en manos de Dios para que sane sus corazones de cualquier herida que les haya causado. Estoy próximo a recuperar la libertad. Tengo el anhelo de empezar una nueva etapa: conseguir un trabajo, tener mi propio techo, ir a la Iglesia y, con el tiempo, formar una familia. Quiero dejar un mensaje a quienes hoy están atrapados en las adicciones y sienten que lo han perdido todo: siempre hay una salida y Dios escucha”, dijo.

León XIV saluda a uno de los internos que compartieron su testimonio durante el encuentro celebrado en la cárcel de Devoto Andrew Medichini - AP

Después fue el turno de Maximiliano. “Tengo 32 años y quiero compartir con usted mi testimonio y contarle cómo este paso por el penal está transformando mi vida. Durante muchos años, lo cotidiano en mi vida fueron las drogas y el alcohol. Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir. Me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas que ya no vuelve.”

“Siento una profunda necesidad de pedirle perdón a mi familia, a la mamá de mis hijas, a mis hijas. Quiero pedir perdón de manera especial a todas las personas a las que les hice daño. La droga es una verdadera pandemia. Aunque todo parezca oscuro y dé la sensación de que el mundo se viene encima, les aseguro que se puede salir. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida. Pidan ayuda: Dios siempre está ahí, solo depende de nosotros animarnos a buscarlo”, contó.

La llegada del Papa a la carcel de Devoto

Después, el que habló fue Reinaldo, de 44 años, expreso de Devoto. “Alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar; este fue el escenario señalado para que fuera transformada. El escenario en donde Jesús, nuestro Señor y amigo, me propuso una nueva oportunidad, ¡una nueva vida! No voy a ahondar en mi pasado. Quiero hablar de algo que considero aún mayor, que es de un abrazo y del presente. Abrazo que otorga paz para sanar el alma y el presente que acontece cuando elegimos depositar nuestra fe en Jesús. Hoy, cada día que comienzo, tengo presente lo que fue volver a los brazos de Jesús. Ese abrazo sincero, ese abrazo de perdón, ese abrazo de Padre que ama a su hijo", dijo.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que acompañó al Papa en su visita, destacó el deber bíblico de visitar a quien está preso. “Reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas de la sociedad es un desafío constante. Por eso, Santo Padre, agradecemos su presencia en esta cárcel de Devoto. Se trata de un penal masculino; hasta hace un tiempo la población era de 1500 personas. Actualmente, el establecimiento se encuentra atravesando un proceso gradual de traslado de detenidos a otras unidades con vistas a su posterior cierre definitivo. En un mundo marcado por la desigualdad, raíz de los males sociales, como decía el Papa Francisco que venía a esta cárcel cada Jueves Santo a celebrar la Eucaristía y realizar el signo del lavatorio de los pies, el problema de las cárceles es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Y como usted nos recuerda, la vida no sólo se define por los errores cometidos, que generalmente son el resultado de circunstancias difíciles y complejas. Siempre es posible volver a levantarse, aprender y convertirse en una persona nueva. Porque Dios jamás se cansa de perdonar. Él abre siempre una puerta nueva a quien reconoce los propios errores y desea cambiar”, dijo.

Durante su mensaje a los detenidos, León XIV afirmó que “la cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones” y llamó a no perder la esperanza TIZIANA FABI - AFP

La respuesta de León XIV

Tras escuchar los testimonios, el Papa León XIV agradeció el recibimiento en la cárcel de Devoto. “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”, destacó el Pontífice. Luego compartió una reflexión sobre los límites que atraviesan todas las personas. “Me gustaría compartirles una reflexión sobre algo que todos tenemos en común por el hecho de ser humanos: la experiencia del límite. La incapacidad, la enfermedad y la ancianidad se presentan como límites que hay que corregir. También esa sensación de omnipotencia que generan la droga, el dinero fácil, el ejercicio de la violencia sobre los más débiles o la impunidad, fruto de la corrupción”, sostuvo.

“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo el camino de la reconciliación. Aun en medio del mal, del dolor y de los fracasos más profundos, siempre se puede volver a empezar, tal como nos han compartido en los testimonios”, continuó León XIV.

El discurso completo del papa León XIV en la ex cárcel de Devoto

“A lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices”, señaló el Papa. “Sin embargo, cuando el ser humano se deshumaniza, aun en medio de las tragedias, puede reencontrar el camino de Dios a través de la reconciliación”, agregó. En ese sentido, afirmó que muchas veces las personas necesitan superar sus propios límites y “experimentar la presencia del Señor”.

“El hecho de no poder salir libremente... imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en las personas a las que hayan podido lastimar. Sé de su desilusión por no haber encontrado una mano amiga que los ayudara. Parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar”, continuó ante la atenta mirada de los presentes.

“Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y conversiones. De personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su dimensión más dolorosa, lograron transformarla en un jardín fecundo. Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”, afirmó.

Antes de finalizar, dirigió un mensaje a las autoridades argentinas. “Compasión y sincera preocupación. Somos parte de la misma familia humana. Acompañemos a los niños y a los jóvenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad”. Y concluyó con una bendición: “Que la bendición de Dios todopoderoso esté con ustedes y permanezca para siempre. Amén”.

Antes de retirarse, el Papa saludó a cada uno de los presos y bendijo los rosarios que le acercaban, mientras de fondo se escuchaban los acordes de Alma Misionera. Afuera, otra vez la multitud esperaba para saludarlo y agradecerle por la valentía de su mensaje.