León XIV, en la misa de despedida en Luján: “Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”

El papa León XIV se despidió este miércoles de la Argentina en una emocionante y multitudinaria misa en la basílica de Luján. Tras cuatro días de un intenso cronograma de actividades en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, esta mañana encabezó la última celebración antes de emprender su viaje a Perú, donde finalizará su gira por América Latina.

Una multitud esperó al papa León XIV en Luján Prensa: Gobernación PBA

“Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”, dijo, emocionado y con lágrimas.

Dedicó los primeros segundos del cierre para agradecer. “Dos gracias por lo vivido en su querido país, cuna de nuestro querido papa Francisco”, inició y enumeró luego a quienes hicieron que “todo fuera posible”: “las autoridades religiosas, los organizadores, colaboradores y voluntarios, así como a las numerosas personas, familias y comunidades que participaron en cada uno de los encuentros o que los siguieron a través de los medios de comunicación”.

El discurso quedó interrumpido varias veces por el coreo de los fieles “¡El Papa no se va!”, algo que León contestó: “La imagen de la Virgen de Luján llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino; se quedó para siempre con ustedes. El sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiero decirles que los lleva a todos en su corazón”.

El momento en que el Papa se emocionó tras sus palabras

“Que Dios bendiga la tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera; que los pueblos del norte, con sus cerros y valles; del sur, con sus imponentes glaciares; del este, con sus ríos y selvas; del oeste, con sus cordilleras majestuosas, den Gloria al Señor por tantos dones recibidos y, en su nombre, ¡Vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud!“.

Hacia el final, insistió en su mensaje de agradecimiento. “Gracias por recibirme con tanto cariño; me sentí como en casa”, dijo, quebrado. “Sigamos unidos en Cristo, rezando y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!“.

León XIV agradeció el trato recibido en Argentina y le dedicó unas sentidas palabras

Ovacionado, León XIV admiró unos segundos más a los fieles antes de dar por concluida la ceremonia.

Desde Luján partió rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde lo espera el presidente Javier Milei para la despedida formal. Embarcará entonces, a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas, hacia Perú para el último tramo de su gira por América Latina.