Liang Shi, vocación por el fracaso

Liang Shi acaba de reprobar su examen de ingreso a la universidad por vigésima séptima vez. Viene presentándose desde 1983, siempre con el mismo mal resultado. A esta altura es más un emblema que una persona, el testimonio viviente de que el refrán “la perseverancia todo lo alcanza” no es cierto.

Entre rechazo y rechazo, el millonario chino de 56 años armó su propia compañía para la comercialización de la madera. Vive bien, pero no está conforme con su vida y anhela ser reconocido como intelectual. “Pienso que es una lástima no ir a la universidad, tu vida no estará completa sin una educación superior”, explica. En su loco afán, Shi renunció al alcohol y al juego del Mahjong; hoy redobla la apuesta y nos jura que –si el año próximo es rechazado de nuevo– renunciará a su apellido.

Xul Solar llama santo a todo sujeto que persevera en una actitud. A los 56 años, Liang Shi sería algo así como el Santo de los Fracasados, el patrono de todos aquellos que prueban otra vez, fracasan otra vez, fracasan mejor. ß

Algo más...

El Gaokao de China es un examen dificilísimo: en 2021 se presentaron 13 millones de estudiantes y solo el 40% consiguió ser admitido en alguna casa de estudios superiores. En su último intento, Liang Shi descubrió que solo había logrado 424 de los 750 puntos que se otorgan en esta prueba.