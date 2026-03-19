El Teheran Museum of Contemporary Art guarda una de las colecciones más importantes del mundo. Allí se podrían apreciar, si no hubiese guerra, obras de Renoir, Picasso y Warhol. Se trata de uno de Los 99, así se llama el libro profusamente ilustrado, que destaca ese número de centros de arte moderno y contemporáneo, no tanto por conocidos sino por ser los que marcan el pulso del presente artístico mundial. Tan es así que de la Argentina solo se menciona el Museo de James Turrell, ubicado en medio de los Valles Calchaquíes, que sumerge al visitante en experiencias absolutamente únicas con la luz.

En una Punta del Este ya despojada del turismo bullicioso, el libro fue presentado en el auditorio casi lleno del MACA (Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry), también incluido en la selecta lista. Allí, la editora Marcela Ciacci y el anfitrión Pablo Atchugarry conversaron sobre la obra y el arte en general.

La ocasión sirvió también para anunciar que los cinco mil metros cuadrados del MACA que reina en medio de las 40 hectáreas de parque escultórico, agregará muy pronto otro edificio de dos mil metros cuadrados para dar mayor espacio a las colecciones permanentes y a las muestras temporales.