Los defensores del acoso escolar

“¡Que vuelva el acoso escolar!” exigen los nuevos defensores del bullying en los Estados Unidos. “Si nunca me hubieran acosado, no creo que estuviera donde estoy hoy”, explica Brennon Harris, que durante su infancia fue el gordo de la clase atormentado por sus compañeros y hoy se considera un sujeto exitoso. Un coro de admiradores del acoso le hace eco en TikTok y Twitter.

Este fenómeno no es casual: lo woke está pasando de moda y el héroe de estos días es el matón. La provocación y el ataque ya son costumbre en internet y en los niveles más altos de la política. Parecen ser tiempos de liderazgo a lo Trump y Bolsonaro; sujetos que desprecian la conciliación, la amabilidad y la compasión.

El escritor norteamericano Kurt Vonnegut nos lo advirtió: “El verdadero terror es levantarse una mañana y descubrir que tus compañeros de secundaria están gobernando el país”. Peor todavía: esa misma mañana nos damos cuenta de que, de entre todos nuestros compañeros, los que mandan son los matones de la clase con su evangelio de hostilidad.

Y además:

Los defensores del bullying en las redes dicen que nuestros adolescentes necesita experimentar más la maldad ajena para ser más fuertes. Larkin Mainwaring (18) -que sufrió el acoso por una rara enfermedad en la piel- opina lo contrario: “puede que eso me haya hecho más dura, pero no le desearía esa experiencia a nadie”.