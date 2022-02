Manos a la obra: hay que esconder al Presidente

Tener un presidente poco serio es un problema recontra serio. No es un juego de palabras: lo digo muy en serio.

Hemos tenido presidentes burros, burr√≠simos; malos, mal√≠simos; corruptos, kirchner√≠simos, pero este problema es de otra naturaleza: nos hemos dado un se√Īor en el que no se puede confiar, al que no se le puede creer y al que ya no conviene exhibir. Un impostor, un revolucionario de caf√©. La jugarreta de Cristina de haberlo coronado para que apreci√°ramos las diferencias es imperdonable. Si la cosa quedara entre nosotros, vaya y pase; el tema es que ahora Alberto ha paseado su impronta por Mosc√ļ y Pek√≠n, y, sin pisarla, ha hecho estragos en Washington con su ristra de gestos y declaraciones. Anteayer, Santiago Cafiero, el embajador Jorge Arg√ľello, Juan Manzur y Sergio Massa se pusieron a trabajar de urgencia en la recomposici√≥n del v√≠nculo con el gobierno norteamericano, que est√° que trina. Rara par√°bola: un estado mayor para enmendar al comandante de ese estado mayor. ¬ŅCafierito, Manzur y Massa son la reserva de seriedad del Gobierno? S√≠, por contraste.

Es tremendo leer las cr√≥nicas de estos d√≠as de los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Hablan con funcionarios cercanos al Presidente, sus presuntos escuderos, y se encuentran con que ellos tambi√©n le prenden fuego : ‚ÄúClaramente no fue su mejor oratoria‚ÄĚ, ‚Äúno hay que tomarlo al pie de la letra‚ÄĚ, ‚Äúse fue un poco de mambo‚ÄĚ. Los guardianes del jefe hacen punter√≠a con el jefe. Por suerte est√° la vocera Gabriela Cerruti, ella s√≠ dispuesta a inmolarse por Meme: en un solo movimiento arremeti√≥ contra LA NACION por publicar off the record el pataleo de una alta fuente del Departamento de Estado; contra Jorge Liotti, autor de la nota, y contra la cronista Cecilia Devanna, la atrevida que se anim√≥ a preguntarle sobre eso en la conferencia de prensa. El Departamento de Estado no desminti√≥ ni una coma de la informaci√≥n de Liotti, pero s√≠ lo hizo Gaby. Perdon√©mosle su audacia y seamos comprensivos con sus rabietas: es portavoz de Meme, ¬°porta la voz de Meme!, carga con ella, la vocea, la decodifica, la reinterpreta, la higieniza; a veces siente que desfallece bajo su peso, y otras veces le toca la ingrata faena de ocultarla. De las m√°s extravagantes afirmaciones del profesor ante Putin y Xi Jinping nos enteramos por la televisi√≥n oficial de esos pa√≠ses, porque la Casa Rosada quiso evitarnos el disgusto y no las reprodujo. Mi amor, no lo censuran: lo cuidan. El jueves los agarr√≥ distra√≠dos y retuite√≥ a un desconocido que estaba diciendo barbaridades. La historia no termina con que Meme borr√≥ el retuit, sino con que el desconocido se borr√≥ de Twitter. Sugerencia para los que velan por la imagen del Presidente: menos discursos, menos redes sociales, menos entrevistas, menos viajes, menos apariciones. En un pa√≠s de presidencialismo fuerte, que se haga fuerte en Olivos.

"Cristina ya no intenta más conducir a Alberto; lo abandonó; hasta aquí no teníamos presidente; ahora, tampoco vice"

Ayer, Gaby Cerruti se disculp√≥ con los periodistas; ahora, Alberto tiene que disculparse con ella, con Estados Unidos y con los 70 millones de chinos que murieron, asesinados o de hambre, durante la Revoluci√≥n Cultural de Mao, que acaba de reivindicar; Cristina seguramente en alg√ļn momento se disculpar√° con nosotros, y nosotros deber√≠amos pedirle perd√≥n al mundo por no controlar un poco mejor en Ezeiza qui√©n viaja en la suite del Tango 01.

Llam√© a un amigo espa√Īol que vive desde hace muchos a√Īos en Pek√≠n y le pregunt√© qu√© onda ah√≠ con la delegaci√≥n argentina. Me hizo un buen resumen: ‚ÄúA vuestro presidente le van a dar el carnet del Partido Comunista, pero est√° en lista de espera y le cobrar√°n la entrada. Este t√≠o, el gobernador de Buenos Aires, lleg√≥ de Rusia muy emocionado y ac√° directamente termin√≥ envuelto en l√°grimas: como cuando llevamos a los chavales a Disney. El embajador Vaca Narvaja tuvo el arrojo de cantarle a Xi en mandar√≠n el estribillo de una vieja canci√≥n comunista de la √©poca de Mao, y a Xi parece que eso le caus√≥ gracia, por lo cual me imagino que los chinos van a reclamarle a Fern√°ndez que mande un embajador. En el resto de la delegaci√≥n hablaron maravillas de los city tours‚ÄĚ.

Se ve que también deberíamos estar atentos a los que viajan en la parte de atrás del Tango 01.

Acaso el punto más significativo de la gira fue la reunión en Barbados sobre medio ambiente, a la que Alberto quiso asistir porque sabía que en Buenos Aires lo esperaba un inoportuno cambio climático en su relación con Cristina y con La Cámpora. Ella ha dejado de intentar conducirlo; en realidad, lo ha dejado. A la experiencia de vivir sin presidente ahora hay que sumarle que nos quedamos sin vice. La renuncia de Máximo en Diputados fue la declaración formal de comienzo de las hostilidades. Desde aquí hasta el final del mandato asistiremos a una diferenciación cada vez mayor del kirchnerismo, a una guerra de guerrillas apenas solapada. Siento como un vacío existencial. El peronismo siempre fue detrás de un líder, o del que aseguraba votos, y de pronto lo vemos huérfano y desnutrido. El país tiene que salir ya mismo a rescatarlo.

Vayan yendo que yo después los alcanzo.