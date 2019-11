Más que la tecnología, lo que importa es que el saber sea para todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2019

"Nos estamos moviendo rápido pero no sabemos a dónde vamos", dice el Foro Económico Mundial en un informe reciente. ¿Cómo formar para lo desconocido? ¿Sirve de algo formar para una carrera que no sabremos si tendrá trabajo? ¿Cuál es el papel de las universidades en este mundo impredecible?

Mi respuesta a estas preguntas es que las universidades son más necesarias que nunca para formar un tejido de conocimientos, destrezas y rasgos de personalidad. La carrera ya no puede ser lineal: la formación excesivamente profesional es la que quedará obsoleta. Los títulos valdrán cada vez menos: lo importante será aprender a pensar críticamente, combinar ideas, formar capacidades analíticas de sistemas complejos. Este será el "cableado profundo" que nos permitirá observar, moldear, deconstruir y reconstruir el mundo que nos rodea.

No será fácil. Aprender a pensar y actuar de manera autónoma requiere combinar cuatro campos de aprendizaje.

El primero es el clásico: la formación disciplinar. Necesitamos aprender la estructura del conocimiento, las teorías que nos permitirán filtrar el mundo para modificarlo. Aprender una disciplina en serio es un proceso de transformación personal: lleva tiempo, lecturas difíciles, prácticas, grupos de estudio, excelentes docentes y una estructura curricular rigurosamente planificada.

Pero no alcanza con el saber clásico. Las universidades deberán romper sus tradiciones (o volver a las más clásicas de las artes liberales) para abrir el segundo campo de aprendizaje, que es la formación interdisciplinaria. Necesitamos sujetos que hablen varias lenguas, que combinen, que puedan mezclar artes con matemática, historia con filosofía, economía con tecnología. Solo así comprenderán las ramificaciones de su campo especializado de conocimiento.

El tercer trayecto implica una ruptura decisiva de la formación universitaria clásica: hay que formar la capacidad de aprender a aprender un dominio, un campo profundo de conocimientos. En las tradiciones profesionales dominaba el modelo "T". Una base sólida de formación básica y una línea larga de especialización para trabajar en ese campo durante toda la vida: muchos años de aprendizaje en la etapa inicial de la vida, muy poco en el resto.

Hoy es necesario formar en el modelo "M". Una especialización que puede convertirse en otra especialización dentro de 5 ó 10 años, y otra más unos años después. Será útil "mantenerse al día", tomar cursos, aprender algo nuevo. Pero será más importante aprender a sumergirse nuevamente en un campo de conocimientos difícil y estructurado. Para eso deberemos formar el espíritu del aprendizaje profundo. Quien sepa de estadísticas deberá aprender de inteligencia artificial. A veces bastará con un paso intermedio, pero deberemos preparar a nuestros estudiantes para que puedan dar el salto completo inmersivo.

Claro que esto tendrá el riesgo de ampliar desigualdades, dado que los más desaventajados tendrán menos oportunidades de costear ese "recableado". Por eso las universidades deberán formar en la metacognición, en la capacidad de aprender las reglas del conocimiento que permitirán crear destinos más abiertos.

El cuarto campo de aprendizaje es la formación de la personalidad. Hay que formar la fortaleza interior de desarrollar y defender las propias ideas y al mismo tiempo la escucha, el diálogo y la paciencia; la disciplina en el estudio, la persistencia en una sociedad de deseos fugaces y la iniciativa para crear nuevas ideas y propuestas. Hay que formar la apertura epistemológica que abre mentes y les permite pensar con audacia intelectual, sin temores, sin dogmas, sin prisiones. Esto implica combinar el razonamiento científico con la búsqueda de la verdad y la justicia social. No bastará con formar expertos/as, si no tienen conciencia social para construir un mundo más justo, sustentable y digno de ser vivido.ß

Los humanos educamos a nuestros hijos en escuelas hace apenas 150 años. ¿Los educaremos así en el futuro?

Tan reciente es la escuela que todavía hay países sin sistema escolar y muchos otros, como la Argentina, que no logran que todos sus niños y adolescentes se escolaricen.

Las escuelas son una tecnología muy poderosa de trasmisión del conocimiento, pero no es la única ni la primera.

La tecnología original es la que viene en nuestro equipo biológico desde hace 120.000 años: la oralidad. Todavía sigue siendo la más importante, porque la que usamos en nuestros primeros años y porque sostiene una red de intercambios sociales que nos permiten construir nuestras ideas y nuestra identidad individual y colectiva a lo largo de la vida.

La segunda revolución educativa la trajo la escritura, acaecida hace apenas siete mil años. Gracias a ella nos independizamos de nuestro cerebro y podemos dejar registros objetivos en piedras, papiros o libros. Y con la escritura sobrevino el pecado original de la cognición humana: la escritura precisa de la decisión política de enseñar a leer y a escribir: a unos pocos les serán dados los secretos del código lector, pero la inmensa mayoría queda afuera del saber. Una división brutal entre quienes acceden a los misterios de la cultura y quienes quedan condenados a repetirlos sin conocer sus fundamentos. Una división brutal que continúa.

Siete milenios más tarde, las escuelas pretenden solucionar este problema. Basada en el ideal pansofiano consistente en que todo el saber humano es para todos los seres humanos, esta nueva tecnología, descripta en el siglo XVII por el genial pedagogo bohemio Jan Amos Komensky (Comenius), busca que ricos y pobres, hombres y mujeres, y hasta los que parecen menos dotados intelectualmente (todos) conozcan los fundamentos de la realidad (toda) . La escuela fue ideada como un medio para alcanzar la pansofía.

Pero la escuela pretende también otro objetivo: la contención de la infancia. En nuestras sociedades capitalistas, y por primera vez en la historia, la mayoría de la población adulta trabaja donde no vive y vive donde no trabaja. Este escenario genera una pregunta: ¿qué hacer con los que no trabajan, con los chicos?

Las escuelas actúan bajo el principio jurídico in loco parentis (en el lugar de los padres). Los progenitores no pueden hacerse cargo de sus hijos y otros adultos ocupan ese lugar: es el maestro moderno, un asalariado que se ocupa de los hijos de los demás en una escuela de asistencia obligatoria.

El drama de la escuela es que su reinado duró poco tiempo, unos cien años. Otras tecnologías vinieron a disputarle poder: primero los medios de comunicación eléctricos y electrónicos (cine, radio, televisión); más tarde computadoras en red y luego redes y dispositivos gestionadas por inteligencia artificial.

Mientras las escuelas funcionan como un carromato movido a combustible adulto, de acción homogénea, asentado en tiempos lentos y graduales y en espacios rígidos, las nuevas tecnologías de transmisión del saber son hiperveloces, ubicuas y adaptadas no ya a un alumno, sino a un cliente.

¿Sobrevivirá la escuela? Difícil predecirlo. La necesidad de control de la infancia no ha desaparecido, pero muta a nuevas formas: allí donde se clamaba por educación infantil hoy se propone, apenas, "cuidado". Allí donde se buscaba la acción docente, hoy se programan estímulos cognitivos y emocionales.

Por otro lado, las relaciones sociales que habían acogido a la escuela se están diluyendo: la autoridad del docente o los rituales del aula se relativizan frente a la eficacia de las redes, donde soñamos, ingenuamente, un mundo aplanado y desjerarquizado.

Los "pansophianos" no tememos debatir estos asuntos; ni siquiera la probable desaparición de las escuelas porque ellas nunca fueron un fin en sí mismo, sino un medio para reponer aquello que la escritura había quitado: el saber a todos. El punto es que cualesquiera sean las nuevas tecnologías de transmisión del saber, la pansofía no es negociable. ß

