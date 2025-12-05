Cartas de lectores: La otra pobreza, ficha limpia, imprescriptibilidad

La otra pobreza

La sesión en la Cámara de Diputados del miércoles pasado, en la que prestaron juramento los legisladores recientemente electos, se transformó en un espectáculo impropio del debido respeto que deben tener todos los miembros de dicha cámara y los invitados para con la importancia de la ceremonia. Expresiones fuera de lugar, citas a hechos que suceden en otros países, descalificaciones, gritos y burlas, fueron demostrando ante quienes contemplamos estas situaciones que nos encontramos ante la ratificación palmaria de la decadencia educativa. Y que se debe, en este caso, a la juventud de escolares que celebran la finalización del año lectivo, sino de adultos supuestamente responsables. Así está el país, inmerso en una pobreza intelectual que se agrega a la económica. Se deben asumir los cargos políticos electivos para ayudar a todos los ciudadanos, sin distinciones, y no para demostrar que son abiertamente parte del problema , pero no de la solución.

Norberto Naso

DNI 7.759.213

Ley de ficha limpia

Cada vez son más importantes los antecedentes personales para postularse para cualquier trabajo. Es imprescindible para el candidato presentar un currículum que lo respalde, también el certificado de antecedentes penales. En muchas actividades el título universitario ya no es suficiente y se exigen títulos de posgrado. Sin embargo, para aspirar a ser legislador en el Congreso de la Nación basta con el requisito de la edad, la ciudadanía, la residencia y con ser amigo de alguien influyente o haber aportado fondos para la campaña. Pueden ingresar -como acaba de suceder- candidatos que ni siquiera han cursado la secundaria, otros que han sido procesados y condenados por delitos penales y algunos que por sus absurdas propuestas de leyes no deben haber terminado el secundario. Después del rotundo éxito con el debut de la Boleta Única de Papel es necesario que se reinicie el tratamiento de la ley de Ficha limpia, aprobada en Diputados y después extrañamente cajoneada por el oficialismo y la oposición.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Imprescriptibilidad

Una vez más vuelve la idea de la imprescriptibilidad. En este caso frente a los procesos y denuncias por corrupción. Parecería que la solución para disminuir dicho mal es la sanción de una ley que declara imprescriptibles los delitos de corrupción. La prescripción es un bien jurídico esencial para la seguridad jurídica. Me refiero a la adquisitiva como la liberatoria. En ambos casos se sanciona la inactividad de quién tiene el deber de proteger el derecho extinguido por el transcurso del tiempo. Se sanciona la inactividad de quien tiene derecho al reclamo o a exigir la sanción. En el caso particular de los delitos y más allá de que la corrupción nos está quitando el sueño, tanto por la gravedad de los hechos, así como por su magnitud, no parece adecuada una ley de imprescriptibilidad de delitos.

Los Estados tienen los medios y el deber de actuar con celeridad y prontitud para combatir el delito. Si prescribe la acción derivada de un delito no será culpa del delito ni del delincuente, sino de la inoperancia de quien tiene el deber de instar los procesos para que se castigue al culpable. Se sostiene que la lentitud con que se sustancian los procesos favorece a los delincuentes por cuanto o bien sus castigos llegan tarde o bien se benefician con la prescripción. Una ley que dispone la imprescriptibilidad para ciertos delitos alentará a la ya existente lentitud que exhiben los procesos. Nada apurará al aparato judicial para tramitar los procesos en tiempo y forma.

La causa de la magnitud de delitos de los que tomamos conocimiento a diario no es la posibilidad de la extinción de las acciones por el transcurso del tiempo. Es la impunidad, tema que excede el espacio de una carta de lectores.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Clubes de fútbol

“Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Así esta prescripto por el artículo 14 bis de la Constitución. En las relaciones laborales se pretende defender los derechos de la parte más débil de los intereses en juego. Salvando las distancias, nada impide que los clubes de fútbol se sindicalicen con un Secretariado General de gestión anual. Los reclamos ante la AFA los presenta el Secretario, con acuerdo de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, como resultado de la votación secreta de los integrantes del sindicato de clubes de fútbol. Las consignas o actividades del SGF tendrán como funciones: controlar el ejercicio del poder arbitrario de AFA, cuestionar las sanciones injustas a un club, observar los fallos arbitrales notoriamente perjudiciales a un club y, muchas otras situaciones donde AFA resuelve a su antojo. Ante reiterados reclamos rechazados, es causal de intervención formal al máximo organismo del fútbol.

Enrique Liberati

DNI 6.543.074

Cambios de recorrido

Desconozco quien decide que una línea de colectivos puede cambiar o interrumpir el servicio sin previo aviso a los usuarios, pero me olvidé que estamos en la Argentina. En mi caso utilizo la línea 56 en la ciudad de Buenos Aires, desde Almagro hacia el centro y viceversa. Quiero resaltar que en su recorrido se encontraban: el Instituto del Quemado (a 2 cuadras de avenida Directorio), el Hospital Ramos Mejía, el Hospital Español, el Centro Gallego, la Fundación Favaloro, los consultorios externos de la Clínica Bazterrica (Callao y J. D. Perón ), todas ellas instituciones de la salud, la Plaza de Mayo, Palacio Libertad y por último la Estación Retiro. Para la sorpresa de muchos usuarios frecuentes la línea del colectivo 56 recortó su recorrido saliendo de Ciudad Evita pero llegando solamente hasta Plaza de los Virreyes, Flores. Se entiende que el transporte público de pasajeros lo utiliza gran parte de la población y, en consecuencia, una medida arbitraria e inconsulta debería reverse y de ser factible dejarla sin efecto.

Fernando J. Paz

DNI 4.360.629

En la Red Facebook

Mensaje de la embajada de EE.UU. tras el robo cometido por 5 argentinos en un shopping de Miami

“Excelente”- Cristian Sosa

“Acostumbrados a que en Argentina no hay justicia”- Gastón Schuster

“Siempre hay algunos que nos hacen quedar muy mal”

Mirta González

“Como siempre los argentinos dando la nota de la viveza criolla”- Vilma Pastori