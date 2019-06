Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019

Días atrás, la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA, que depende de la Conferencia Episcopal) cumplió 63 años. Apenas 4 días antes, el Día del Periodista, había cumplido 91 años su director, Miguel Woites, dueño de un récord que no debe tener parangón en el mundo: ocupa ese cargo desde hace 53 años. De vasta cultura, excelsa pluma y multipremiado, Woites ha convertido a AICA en un medio indispensable para quienes quieran seguir el día a día de la Iglesia en el país y en el exterior. Su boletín informativo llega a 85.000 suscriptores y su sitio web tiene más 5,5 millones de visitantes por año. Al cabo de más de medio siglo, la trayectoria de la agencia y la de su director parece confundirse y ya no es fácil distinguir una de otra. Radicalmente comprometido con su fe, de él dijo una vez, en los años 90, el entonces nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Ubaldo Calabresi: "He aquí un hombre que ha servido a la Iglesia sin nunca servirse de ella". Durante años trabajó muy cerca del cardenal Jorge Bergoglio. Juan Pablo II lo distinguió con el título pontificio de Caballero Comendador de la Orden de San Gregorio Magno.

Woites, de ancestros polacos, está casado hace 66 años y tiene 5 hijos, 27 nietos y 19 bisnietos.