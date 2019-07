El malentendido: ¿en qué idioma hablo?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2019 • 02:03

Sabemos que es imposible no comunicar. Aun cuando estamos en silencio, estamos comunicando algo. Nuestro lenguaje no son solo palabras sino también lo no verbal, lo gestual, nuestro tono de voz, nuestra actitud corporal, etc. Los malentendidos suelen darse de manera involuntaria debido a una mala interpretación, no porque la gente sea mala.

Veamos algunas variables de los malentendidos en la comunicación:

a. Los muchos significados de una palabra. Una palabra puede significar muchas cosas. Para una persona puede significar algo y para otra, algo más. Si alguien pregunta: "¿Qué hay para mirar en la televisión?" y le responden: "Nada", ese nada puede significar diversas cosas tanto para el que lo dijo como para quien lo escuchó. Cuentan que el emperador envió una sentencia que decía: "Perdón imposible, que se cumpla su condena". Pero el monarca que la recibió cambió la coma de lugar quedando finalmente: "Perdón, imposible que su cumpla su condena". De esta forma el condenado quedó en libertad.

b. El contexto. No es lo mismo una frase en un determinado contexto que en otro. El contexto puede cambiar el sentido. Cuando alguien expresa: "Tengo problemas con las bebidas", no es lo mismo que lo diga alguien que bebe alcohol en exceso que un kiosquero que necesita reponer mercadería. Nosotros vivimos interpretando lo que sucede, lo que se conoce en psicología como la "ley de la atribución". Si alguien no me saluda, puedo interpretar que no me saludó porque no me quiere, o porque no me quiere devolver el dinero que le presté, o porque está molesto. Si una persona le dice a su pareja: "Hay que sacar la basura" y el otro contesta: "¿Vos pensás que yo soy tu sirviente?", el primero hizo una afirmación, mientras que el segundo interpretó una orden. No es lo mismo que un padre le diga a su hijo: "Lavate la boca" que dirija esta misma frase a un compañero de trabajo. De allí que en la psicología de la comunicación se enseñe a preguntar más y a afirmar menos. Muchas veces la interpretación que hacemos es un acto adivinatorio de lo que el otro quiso decir o de cuál fue su intención. Esto nos lleva a otro concepto de malentendidos...

c. El sobreentendido. Alguien puede decir en una fiesta: "Qué cansado que estoy", cuando en realidad lo que quiere decir es: "Me quiero ir, no tolero más estar aquí". El sobreentendido muchas veces trae un malentendido. Por esa razón, hablar en positivo expresando claramente el deseo de uno mejora siempre la comunicación.

d. Lo no verbal. No es lo mismo decir: "Te amo" mirando a los ojos que decirlo leyendo el diario. No es lo mismo decir: "Estoy abierto a tus preguntas" con los brazos abiertos que con los brazos cruzados. El tono alto puede indicar agresividad. El tono bajo puede indicar inseguridad. Hablar rápido puede indicar ansiedad. Es por ello que la comunicación necesita permanentemente de la "metacomunicación". Metacomunicar consiste en responder con una frase como: "A ver si te entendí bien, ¿vos me estás queriendo decir que.?". Esto permite generar un ida y vuelta para lograr entendernos menor.

Estos son algunos de los vicios de la comunicación más comunes:

Adivinar: "Ya sé lo que estás pensando"

Hablar con indirectas

Interrumpir

Elegir el momento y el lugar inadecuados

Hablar sin parar

Hablar con ambigüedad

Comunicar cosas importantes por las redes sociales

Descalificar

Un excelente ejercicio para mejorar nuestra comunicación es repetir lo que el otro nos dijo con nuestras propias palabras: "Lo que vos me estás diciendo es .". La capacidad de resumir y repetir lo que el otro dijo hace que la persona se sienta comprendida y continúe hablando.

Hay personas que dicen todo lo que les viene a la mente. Uno tiene que aprender a editar. No todo lo que cruza por nuestra mente debe ser expresado. Muchas personas no pueden dialogar porque les gana el prejuicio. Hay personas que detestan al otro y diga lo que diga la persona será interpretado de manera negativa. No es el contenido de lo que B le dijo a A sino que A ya tiene un malestar previo hacia B que lo lleva a malinterpretar cualquier cosa que B haga. B está condenado, es culpable, haga lo que haga.

También debemos escuchar con los ojos. Una de las quejas más frecuentes en la pareja es: "No me estás escuchando", lo cual se interpreta así: "No te importa lo que me sucede". O peor aún: "No merezco la atención de nadie". Escuchar no es automático, merece esfuerzo y atención. Uno oye sonidos y escucha mensajes. Escuchamos de manera selectiva: a quién sí y a quién no. Sin atención, no hay escucha. Qué fácil es escuchar cuando un tema nos interesa o cuando escuchamos nuestro nombre en una conversación. Hay personas que no escuchan por sus rasgos narcisistas: "No me interesa hablar de vos, hablemos solo de mí". Hay personas desconfiadas que, mientras están escuchando, buscan dónde está escondido "el puñal", es decir, el engaño. Hay personas que no escuchan y cambian de tema porque ejercen un mecanismo de negación.

La comunicación ha evolucionado. Antes escribíamos una carta. Luego nos empezamos a comunicar por teléfono fijo y hoy en día usamos el celular que incluye los mensajes de texto, las redes sociales y el WhatsApp. Pero nada puede reemplazar la comunicación cara a cara. Una buena escucha se produce cuando hay coincidencia en la mirada y después podemos recordar lo que el otro nos dijo y el interés demostrado hacia nosotros.

La palabra tiene poder para construir y para destruir. El sabio Salomón dice en uno de sus maravillosos proverbios: "Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina".

Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a Bernardoresponde@gmail.com