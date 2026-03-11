Cartas de lectores: Cortes de calles, Poder Judicial, celulares en las cárceles

Cortes de calles

Como en otras épocas, toda la Avenida de Mayo, desde el Congreso y las calles aledañas, fue cortada el lunes pasado por movimientos sociales por el 8M, Día de la Mujer. El 8M fue el domingo. Da a pensar que si se movilizaban ese día no molestaban a quienes debemos movilizarnos, pero para volver de nuestros trabajos. Digo “como en otras épocas” porque ver la avenida totalmente cortada y con puestos informales de venta de choripán, con toda la falta de higiene y seguridad, era algo que ya no ocurría. Hubo movilizaciones, pero sin cortar las calles. ¿No está más la doctora Bullrich al frente de la cartera de Seguridad y todo volvió para atrás? Espero que no sea así.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Poder Judicial

Lo que sigue sucediendo con el Poder Judicial es escandaloso; desde hace por lo menos dos décadas, y casi sin solución de continuidad, se ha intentado hacerlo rehén de los distintos gobiernos. El resultado es decididamente malo para la salud de la República. Expedientes que se cajonean o se dilatan sine die, juicios que se ganan por amiguismo, inconducta pública de algunos jueces y fiscales, abogados mediáticos, siempre mucho dinero y beneficios de todo tipo de por medio. Algunas importantes sentencias que serían normales en cualquier país serio con un poder judicial independiente, en nuestro país aparecen como excepcionales. La constitución del Consejo de la Magistratura limita su independencia a causa de la constante intromisión de la política partidista. La parte digna e independiente del Poder Judicial marca el rumbo, pero no es fácil. El periodismo de investigación, notable por su capacidad y valentía, ha sido una herramienta indispensable para que la sociedad se entere de temas y cuestiones que deberían ser conocidos por investigaciones judiciales... las que se suelen producir luego de que el periodismo lo denuncie públicamente.

Si se entiende que la judicatura y el Ministerio Público no son botín de nadie y se promueve a los mejores, bien formados ética y jurídicamente, será una oportunidad histórica para cambiar el rumbo, lejos de la corrupción y cerca de respetar el principio de igualdad ante la ley, lo que constituirá un dique a la impunidad. Si desgraciadamente se optara por seguir como hasta ahora, la ciénaga en la que se hunde nuestra sociedad será cada vez más profunda y temible para la democracia argentina.

Juan Antonio Portesi

DNI 4.914.405

Celulares en las cárceles

Según lo informado por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, hay cincuenta mil celulares autorizados en manos de presos del Servicio Penitenciario Bonaerense, sin contar los clandestinos. Para ello se utilizó como motivo la pandemia, durante la cual temporalmente se suspendieron las visitas. El mismo argumento fue utilizado en ese entonces por el destituido juez Ordoqui de Casación Bonaerense para liberar, con su sola firma, a centenares de peligrosos delincuentes. Quienes no fueron ungidos por la magia del aludido exmagistrado fueron gratificados con la peligrosa medida. Existe un proyecto para instalar teléfonos públicos en todas las cárceles provinciales, en sustitución de la telefonía móvil. A sabiendas de que diariamente se cometen infinidad de crímenes por ese medio, desde dichos institutos penitenciarios y culminada la pandemia hace casi tres años, ¿cuál es ahora la excusa del gobernador Kicillof para no remediar la situación?

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Arancel profesional

El editorial de LA NACION del 8 de marzo se refiere a los aportes compulsivos a sindicatos y colegios profesionales. Aborda también un tema que merece destacarse: los aranceles profesionales y el carácter de orden público que los hace irrenunciables, tornando nulo cualquier acuerdo que viole los niveles de arancel mínimo. El tema no es novedoso, y lo refiere el editorial cuando recuerda la norma del decreto 2284/90, que derogó toda norma de la irrenunciabilidad de los aranceles profesionales. Más allá del hecho de que dicha norma tuvo que ser derogada por cuanto su aplicación requería la adhesión de las provincias, viene al caso recordar uno de los considerandos de aquel decreto y que transcribo a continuación: “Que la prohibición legal de convenir honorarios y otras retribuciones por servicios profesionales, no comprendidos en la legislación laboral ni en convenciones colectivas, por debajo de un determinado mínimo no satisface las exigencias relativas al bien común que debe llenar toda norma y más bien establece un privilegio en beneficio de un sector organizado, no amparado por la garantía del artículo 14 bis de la Constitución nacional, además de cercenar la autonomía de la voluntad de los contratantes y aumentar sin razón los costos de la operación de que se trate, no favoreciendo la libre competencia entre servicios profesionales”. Desde aquel entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, pero lo que el considerando afirma ha adquirido plena vigencia frente a una ciudadanía que ha tomado cabal conciencia del valor de los atributos de la persona, como es el caso de la autonomía de la voluntad. Confío en que, ya que una mayoría significativa de las provincias ha demostrado madurez cívica al sostener el proyecto de ley de modernización laboral, tomen conciencia de que también los aranceles mínimos compulsivos deben ser derogados.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Jardines colgantes

Recorriendo Caballito me encuentro con operarios renovando los jardines colgantes de encima de los puentes del ferrocarril. De jardines no tienen nada y sí son un salpicón de yuyos. Mientras tanto, el ferrocarril sigue acumulando un basural junto a las vías. Espectáculo que debe llamarnos a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo con nuestros impuestos?

Eduardo Faroppa

DNI 4.975.238

En la Red Facebook

Volatilidad en los mercados por la guerra. Baja el precio del petróleo tras tocar su pico en más de tres años

“Ahora quiero ver si bajan los combustibles”- Guillermo Brandt

“Bueno, mejor que termine pronto. Las guerras largas no le convienen a nadie” - Jorge Horacio Alonso

“Y en Argentina se apuraron a subir la nafta. Ahora no la bajan más... como siempre” - Mariana Dos