30 de enero de 2020

Edición fotográfica Dante Cosenza Fuente: AFP - Crédito: Ina Fassbender

Duisburg, Alemania.- El humo es un elemento que protagoniza algunas expresiones muy populares en nuestros días. Así, la frase " vender humo" ha devenido una gráfica descripción del engaño o las falsas promesas, de ofrecer algo que en realidad no existe. Por otro lado, " hacerse humo" es una construcción metafórica que suele ser empleada para decir que alguien se escapó, desapareció, no pudo ser encontrado. Desde la perspectiva del cambio climático, estos usos no dejan de ser paradójicos: como vemos en esta imagen, tomada en una planta de energía de Alemania que funciona a partir de la quema de carbón, el humo es en rigor algo notoriamente real, evidentemente visible, y sabemos hoy que cuando es producido por lugares como este, o por la combustión de motores o por los incendios, las partículas que lo componen, lamentablemente, no se " hacen humo".