Subjetividad

Nueva Delhi, India.- No es una foto en blanco y negro. Sus colores son los que presenta la naturaleza durante una mañana invadida por la niebla en un campo de Nueva Delhi. Un árbol se impone en la imagen y su dimensión empequeñece a los niños que circulan en bicicleta en medio del crudo frío invernal. Su destino es incierto. No se sabe si solo se están divirtiendo o se dirigen a un lugar específico, como puede ser la escuela. El mayor está a cargo de conducir al menor, que va sentado en la parte trasera, aferrado a su cintura. Cualquiera que sea la actividad que estén realizando, transmiten desvalimiento. Dos seres pequeños en medio de un clima inclemente y de un escenario en el que impera la desolación. Sin embargo, esa sensación de soledad es subjetiva y depende de quién los observa, de lo que sentiría cada uno en esa situación. Tal vez ellos estén disfrutando felices la increíble aventura de estar andando en bicicleta.