Crédito: DPA/Edición fotográfica Dante Cosenza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019

DESSAU, ALEMANIA.- Es la secuencia final de Dos hombres y un destino (1969), western que tiene como protagonistas a Paul Newman y Robert Redford. Butch Cassidy y Billy the Kid, que hicieron una carrera en el delito asaltando bancos, se refugian en Bolivia. Pero las fuerzas del orden dan finalmente con ellos tras una búsqueda extenuante, y los simpáticos delincuentes, los dos solitos con sus almas, son abatidos ferozmente por un verdadero ejército. El realizador George Roy Hill se encarga de señalar con humor ese contraste de fuerzas. Uno no podía menos que sonreír ante esa broma, y puede hacerlo ahora ante la desproporción de esta fotografía: el pobre ciclista se ha topado con policías alemanes que custodian las Casas de los Maestros de la Bauhaus, conjunto de edificios creados por Gropius en 1925, durante la visita de los reyes de Bélgica. El gesto de uno de ellos -enérgico y teatral dedo índice- es implacable: no pasarás.